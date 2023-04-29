الشيخ جاسم بن حمد يقدم عرضا أخيرا لشراء مانشستر يونايتد
قال شخص مطلع على الأمر لرويترز إن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، قدم عرضه الأخير للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهاية المهلة المحددة أمس الجمعة.
وقال مصدر لرويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته، إنه بالإضافة لتقديم عرض مالي لشراء مانشستر يونايتد فإن عرض الشيخ جاسم يتضمن أيضا خطة تمويل بمبلغ إضافي من رأس المال والاستثمار في البنية الأساسية.
وأضاف المصدر أن العرض يشمل مئة بالمئة من النادي ومحو كافة الديون.
ولم يرد النادي أو مجموعة رين، البنك الاستثماري الذي يدير عملية تقديم العروض، على طلب من رويترز للتعليق.
ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية بشأن العرض النهائي.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أمس أن عرض الشيخ جاسم يقل عن السعر المطلوب البالغ ستة مليارات جنيه استرليني (7.54 مليار دولار) الذي حدده الملاك الحاليون عائلة جليزر.
وأضافت أن قيمة العرض تبلغ نحو خمسة مليارات استرليني.
وأطلق الملاك الأمريكيون لمانشستر يونايتد عملية بيع النادي أواخر العام الماضي وتلقوا بالفعل العديد من العروض بينها من الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات ورجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس.
وذكر تقرير لمحطة "سكاي سبورتس نيوز" أن عرض راتكليف للاستحواذ على أغلبية الأسهم في مانشستر يونايتد قد تقدم بالفعل أيضا.
ولم ترد إنيوس على طلب التعليق.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن أي بيع لمانشستر يونايتد سيتجاوز على الأرجح أكبر صفقة رياضية تمت حتى الآن، وذلك مقابل 5.2 مليار دولار بما في ذلك الديون والاستثمارات المدفوعة لشراء نادي تشيلسي.
ووفقا لتحليل لشركة "ديلويت"، يُعد مانشستر يونايتد رابع أغنى فريق كرة قدم في العالم، وينظر إليه على نطاق واسع بأنه واحد من أكثر الأصول قيمة في كافة الألعاب.
وفي مارس آذار الماضي ذكرت رويترز أن الشيخ جاسم قدم عرضا ثانيا للاستحواذ على النادي.