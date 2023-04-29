الشيخ جاسم بن حمد يقدم عرضا أخيرا لشراء مانشستر يونايتد

قال شخص مطلع على الأمر لرويترز إن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، قدم عرضه الأخير للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهاية المهلة المحددة أمس الجمعة.

وقال مصدر لرويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته، إنه بالإضافة لتقديم عرض مالي لشراء مانشستر يونايتد فإن عرض الشيخ جاسم يتضمن أيضا خطة تمويل بمبلغ إضافي من رأس المال والاستثمار في البنية الأساسية.

وأضاف المصدر أن العرض يشمل مئة بالمئة من النادي ومحو كافة الديون.