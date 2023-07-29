"مسلسل مبابي" يقترب من حلقته الأخيرة.. والنادي الباريسي أمام "قرار صعب"

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مسألة انتقال اللاعب كليان مبابي، إلى نادي ريال مدريد، صارت قريبة من الحسم، بعدما استمرت لسنوات.

وذكر المصدر، أن ريال مدريد جرى إخباره من قبل والدة اللاعب، فايزة العماري، بالمبلغ الذي يريده باريس سان جيرمان، من أجل القبول بالانتقال.

وبحسب الصحيفة، فإن ذلك المبلغ قريب من 250 مليون يورو، وهو رقم ضخم، ومن المستبعد أن يقبل به النادي الملكي، لا سيما أن مبابي لم يتبق في عقده مع الفريق الفرنسي سوى سنة واحدة فقط.

وفي حال لم يجر الاتفاق قبل 31 أغسطس المقبل، فإن مبابي سيحترم عقده حتى الثلاثين من يونيو المقبل، وعندئذ، سينتقل دون أن يقبض باريس سان جيرمان شيئا، أي بـ"صفر يورو".

المصدر: ماركا