موعد انطلاق الدوري الإيطالي والأندية المتنافسة

تستعد أندية إيطاليا لموسم كروي جديد تتطلع خلاله جماهير الكالشيو لسباق تنافسي قوي لا يقل إثارة عن موسم 2024 ـ 2025، الذي حسم فيه نابولي، تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي اللقب في اللحظات الأخيرة على حساب إنتر ميلان.

وبعد مشاركة كل من إنتر ميلان ويوفنتوس، المخيبة للآمال في كأس العالم للأندية 2025، تواصل الأندية الإيطالية تحضيراتها لمنافسات الدوري الممتاز (série A) التي تبدأ يوم 23 أغسطس المقبل.

وتقام الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2025 ـ 2026 على 3 دفعات وتبدأ يوم 23 أغسطس عندما يلتقي فريقا جنوى وليتشي، في حين يبدأ نابولي حامل اللقب حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ساسولو.

وتقام مباراة قمة الجولة الأولى بين روما وبولونيا، في حين تستكمل الجولة يومي 24 و25 أغسطس حيث تشهد يوم السبت 24 أغسطس مباراتان الأولى بين يوفنتوس وبارما والثانية بين كومو ولاتسيو.

أما يوم الاثنين 25 أغسطس فتختتم الجولة بمواجهة بين إنتر ميلان وتورينو على ملعب سان سيرو في ميلانو.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قالت في بيان سابق: "ستقام بطولة 2025-2026 في الفترة من 23 أغسطس 2025 إلى 24 مايو 2026، ولن تتخللها سوى فترات التوقف الدولي الأربع للاتحاد الدولي لكرة القدم في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2025 ومارس 2026".

وتعدّ أندية نابولي، حامل اللقب، وإنتر وصيفه وحامل اللقب في 2023 و2024، ويوفنتوس وأتالانتا الأندية الأبرز التي ينتظر أن تتنافس على اللقب، وهي أيضا الفرق الإيطالية التي ستخوض مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025 ـ 2026.

كما ينتظر أن ينافس على المراكز الأولى للدوري أندية لاتسيو وميلان وروما وبولونيا، الفريق الذي أحرز لقب كأس إيطاليا الموسم الماضي.

وتتخلل منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2025 ـ 2026، مسابقة كأس السوبر التي ستقام للمرة الرابعة في المملكة العربية السعودية، وذلك في شهر ديسمبر المقبل.

وتجمع بطولة كأس السوبر الإيطالي 4 أندية وهي نابولي (بطل الدوري)، إنتر ميلان (الوصيف)، بولونيا (بطل الكأس)، وميلان (الوصيف)، وتقام بنظام نصف النهائي يومي 18 و19 ديسمبر 2025، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 22 من الشهر ذاته.