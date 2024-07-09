5 قرارات من يايسله تبشر الأهلي السعودي بموسم استثنائي

نجح الأهلي السعودي في تقديم أوراق اعتماده لجماهيره مجددا، بعد العودة إلى دوري المحترفين والحصول على المركز الثالث والوصول إلى دوري النخبة الآسيوي في الموسم الجديد.

كان خلف هذا النجاح العديد من العناصر، لكن على الأرجح كان ماتياس يايسله هو العنصر الأبرز في تحقيق أهداف الموسم الماضي وتقديم المستويات الطيبة التي أظهرها الفريق.

ويبدو أن المدرب النمساوي لا ينوي التوقف قريبًا، فقد اتخذ على مدار الأسابيع الماضية عدة قرارات من شأنها أن يكون لها مفعول السحر على أداء الأهلي في الموسم الجديد.

فيما هو قادم نستعرض معًا خمسة قرارات اتخذها المدرب النمساوي، تبشر جماهير الفريق بموسم استثنائي:

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رفض استمرار فيرمينو

كان قرار المدير الفني برفض استمرار اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو موفقًا للغاية، على الرغم من أنه لم يُنَفَّذ بعد، لكنه به الكثير من المنطق.

فيرمينو هو رأس الحربة الأقل بين رؤوس حربة الأربع فرق الكبيرة في السعودية، فالهلال لديه ميتروفيتش، والنصر معه كريستيانو رونالدو، وحتى الاتحاد معه كريم بنزيما على كل ما يتسبب فيه من مشاكل.

في نهاية الأمر فيرمينو ليس رأس حربة صريح أساسا، ووجوده في الأهلي لموسم إضافي على هذا الأساس سيعني أن الفريق لن يتقدم كثيرًا.

رفض ضم كريم بنزيما

إذا كان المدير الفني للأهلي هو مدرب آخر لكان قد رحب في يناير الماضي بضم كريم بنزيما من صفوف الاتحاد كما أشارت تقارير عديدة.

لكن مدرب الأهلي الحالي ليس كغيره، فهو يعلم تمام العلم أن بنزيما لن يضيف لفريقه فنيًا بالقدر الذي سيأخذ منه معنويًا وذهنيًا.

مشاكل بنزيما في الاتحاد معروفة للجميع، ولم يكن ليمنعه عن تكرارها في الأهلي سوى رفض يايسله لفكرة ضمه من الأساس.

رفض استمرار آلان سانت ماكسيمين

كان يايسله أيضًا هو صاحب قرار رحيل آلان سانت ماكسيمين، على الرغم من أن ذلك لم يحدث بعد، لكن إدارة النادي تبحث عن عرض لرحيله.

يرى المدرب النمساوي أن ماكسيمين ليس هو اللاعب المناسب للأهلي، وأن الفريق يستطيع أن يضم جودة أعلى في هذا المركز.

نظرة يايسله ثاقبة، وتعبر عن الكثير من الحقيقة، فاللاعب الفرنسي الذي لم تطأ قدمه قط المنتخب الأول للديوك ينقصه الكثير، ووجوده في فريق ينافس على الدوري لن يفيد ذلك الفريق كثيرًا.

رفض ساديو ماني

على الرغم من أن ضم ساديو ماني قد يحل ليايسله مشكلة كبيرة في مركز الجناح الأيسر الذي يعاني فيه من وجود سانت ماكسيمين، إلا أنه رفض فكرة ضمه.

وبمنطق رفض كريم بنزيما، ماني قد يحل مشكلة فنية واحدة، لكنه سيفتح الباب على مشاكل لا تنتهي في غرف الملابس.

يريد يايسله أن يحافظ على وحدة غرف الملابس، ويرفض فكرة التعامل مع لاعبين من الممكن أن يتسببوا في أي قلق، ويرفض استيراد المشاكل من الفرق المنافسة.

رفض بقاء ديميرال

كان من السهل على أي مدرب أن يرفع المسؤولية من على كاهله، ويوافق على استمرار لاعب مثل مريح ديميرال على الأخص بعد ما قدمه من مستويات في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا، بعد أن وصل بتركيا إلى ربع النهائي.

لكن يايسله يعرف بالتحديد احتياجات فريقه، وأن ديميرال على الأرجح يقدم تلك المستويات غير المعهودة مع تركيا على نحو استثنائي وما هي إلا أيام، ويعود إلى مستوياته المحبطة مع الأهلي.