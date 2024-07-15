ابنة الملك ترفض تسليم كأس أوروبا للاعبي منتخب إسبانيا

شهدت مراسم تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" واقعة لافتة للأنظار، بعدما رفضت صوفيا إنفانتا الابنة الصغرى للملك الإسباني تسليم الكأس للاعبي منتخب بلادها.

وحضر الملك فيليبي السادس وابنته التي تبلغ 17 عامًا نهائي كأس الأمم الأوروبية بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، مساء أمس الأحد، على ملعب "برلين" الأولمبي.

وحقق منتخب إسبانيا لقب كأس اليورو بعد تغلبه على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1 في اللقاء النهائي للبطولة.

ونزل الملك الإسباني مع ابنته لحضور مراسم التتويج بالكأس للاعبي منتخب بلاده عقب المباراة.

وطلب الملك من ابنته صوفيا تسليم الكأس للاعبي إسبانيا، ولكنها رفضت تمامًا رغم تكرار المحاولة من الملك فيليبي السادس.

وتوج المنتخب الإسباني باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه بعدما حصد كأس أوروبا من قبل في نسخ 1964 و2008 و2012.

وأصبح المنتخب الإسباني بهذا التتويج الأكثر فوزًا بلقب اليورو عبر التاريخ، بعدما فض الشراكة مع المنتخب الألماني.

وحقق الماتادور الإسباني رقمًا مميزًا خلال مشاركته في اليورو بعدما فاز بجميع مبارياته من دون أي تعادل أو هزيمة.

وحقق "لاروخا" 7 انتصارات متتالية على حساب كرواتيا وإيطاليا وألبانيا في مرحلة المجموعات، ثم التغلب على جورجيا بنتيجة 4-1 في ربع النهائي، والفوز على ألمانيا بنتيجة 2-1، وتكرار النتيجة نفسها على حساب فرنسا في نصف النهائي.

واختتم المنتخب الإسباني مشواره المظفر بفوز رائع على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1.