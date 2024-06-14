كريستيانو رونالدو: الأرقام القياسية ليست هدفي
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، أنه يستمتع بكرة القدم ولا يبحث عن الأرقام القياسية.
ووصلت بعثة منتخب البرتغال بحضور كريستيانو رونالدو إلى ألمانيا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تنطلق، اليوم الجمعة.
وقال رونالدو في تصريحات تليفزيونية عبر قناة (أبوظبي الرياضية):" الأرقام القياسية ليست هدفًا بالنسبة لي، أعتقد أنها تأتي بشكل طبيعي وهي نتيجة لعملي الاحترافي".
وعبر نجم البرتغال عن سعادته بالمشاركة في سادس نسخة له ببطولة كأس الأمم الأوروبية بعد ظهوره الأول في نسخة 2004.
وأضاف رونالدو:" الأمر يتعلق بالاستمتاع به قدر الإمكان، واللعب بشكل جيد والتأكد من فوز الفريق، سأحاول أن أبذل قصارى جهدي وأستمتع بالأمر"
وأبدى رونالدو سعادته بالاستقبال والحفاوة التي تلقاها عقب وصوله إلى ألمانيا، موضحًا أنه يتمنى المضي قدمًا نحو أبعد نقطة ممكنة في البطولة القارية.
ويبدأ المنتخب البرتغالي، مشواره في اليورو، بمواجهة التشيك، الثلاثاء المقبل، ضمن المجموعة السادسة بجانب تركيا والتشيك وجورجيا.
وأتم "أنا جاهز لخوض منافسات اليورو وأعتقد أن هذا الجيل يستحق الفوز بمسابقة كبرى".