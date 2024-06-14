كريستيانو رونالدو: الأرقام القياسية ليست هدفي

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، أنه يستمتع بكرة القدم ولا يبحث عن الأرقام القياسية.

ووصلت بعثة منتخب البرتغال بحضور كريستيانو رونالدو إلى ألمانيا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تنطلق، اليوم الجمعة.