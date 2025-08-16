كم لاعبا أجنبيا في قائمة النصر السعودي بعد التعاقد مع كومان؟

أعلن نادي النصر السعودي أمس الجمعة تعاقده رسميا مع النجم الفرنسي كينغسلي كومان قادما من بايرن ميونيخ الألماني، ليواصل "العالمي" تعزيز صفوفه بأسماء ثقيلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكد النادي عبر حسابه على منصة "إكس" أن العقد يمتد حتى عام 2028، على أن يرتدي كومان القميص رقم 21.

ويبلغ اللاعب من العمر 29 عاما، وكان ضمن قائمة منتخب فرنسا المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر.

كومان ليس الاسم الكبير الوحيد الذي ضمه النصر هذا الصيف، فقد تعاقد الفريق الأسبوع الماضي مع المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز بعد رحيله عن برشلونة، إضافة إلى البرتغالي جواو فيلكس من تشيلسي الإنجليزي.

12 أجنبيا في قائمة النصر

بالتعاقد مع كومان، ارتفع عدد اللاعبين الأجانب في صفوف النصر إلى 12 لاعبًا، وهم، البرازيلي بينتو، لإسباني إيمريك لابورت، الفرنسي محمد سيماكان، الإسباني إينيغو مارتينيز، الكرواتي بروزوفيتش، البرتغالي أوتافيو، البرازيلي ويسلي، البرازيلي إنجيلو، الفرنسي كينغسلي كومان، السنغالي ساديو ماني، البرتغالي جواو فيلكس، وأخيرا الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو

معضلة الأجانب

لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تسمح بقيد 10 لاعبين أجانب فقط في قائمة كل فريق، من بينهم 8 لاعبين تحت السن؛ ما يضع إدارة النصر أمام تحدٍ صعب في تحديد الأسماء التي ستُعتمد في قائمة الدوري.

ويرغب الفريق أيضا في الاستفادة من كامل عناصره الأجنبية في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2، فريق النصر في المجموعة الرابعة ضمن منطقة الغرب مع الزوراء العراقي والاستقلال الطاجيكي وغوا الهندي.