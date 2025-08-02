ما هي صفقات النصر السعودي التي موّلها من مداخيله الخاصة؟

يستعد نادي النصر السعودي لافتتاح موسمه الجديد وسط طموحات كبيرة بعد تعيين البرتغالي جورجي جيسوس مدرباً للفريق وتجديد عقد القائد كريستيانو رونالدو لموسمين قادمين.

ونجح نادي النصر في تدعيم صفوفه للموسم الجديد بصفقتي البرتغالي جواو فيلكس قادماً من تشيلسي الإنجليزي بجانب لاعب الوسط السعودي عبد الملك الجابر.

وأثار الصحفي السعودي عبد العزيز العصيمي جدلاً واسعاً حول مصادر تمويل صفقات نادي النصر.

وردّ العصيمي على مقطع فيديو للصحفي نواف العقيل يؤكد أن شركة النصر لكرة القدم هي التي موّلت صفقة التعاقد مع اللاعب الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا الإنجليزي في شهر يناير الماضي.

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وقال العصيمي رداً على الفيديو عبر تغريدة نشرها بمنصة إكس: "أخوي نواف.. بالصيف السابق صفقات نادي النصر ماتيوس بينتو حارس المرمى والمدافع محمد سيماكان والثنائي ويسلي وغابرييل أنغيلو جميعها من مداخيل وأموال النادي والرعاة".

وأضاف: "صفقة سالم النجدي كانت من دعم مبالغ إبراهيم المهيدب بعد تسديد العضوية للدخول بالرئاسة".

وتابع: "في يناير الماضي، تم توفير مبالغ أيضاً في صفقات سيكو فوفانا وأندرسون تاليسكا".

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وأتمّ قائلاً: "صفقة دوران كما ذكرت من شركة النصر الذي لم يتحصّل الموسم الماضي على أي ريال سعودي من خارج النادي".