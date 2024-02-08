التعمري ضد أكرم.. عودة صِدام ميسي ومبابي في لوسيل
سيكون يوم السبت القادم حاسمًا في تاريخ الثنائي موسى التعمري نجم منتخب الأردن، ونظيره أكرم عفيف مهاجم العنابي حينما يلتقيان في نهائي كأس آسيا 2023.
وحجز المنتخب القطري مكانه في النهائي الذي يقام على ملعبه ووسط جماهيره ليواجه منتخب الأردن الذي شق طريقه نحو المباراة النهائية بجدارة بعد مشوار رائع نال احترام الجميع.
وبمجرد أن تم تحديد طرفي المباراة النهائية، اكتسحت صور أكرم عفيف وموسى التعمري الإنترنت، خاصة بعدما قدم كلاهما دورًا حاسمًا في تأهل فريقه إلى النهائي.
وسجل أكرم هدفين أمام إيران من ثلاثة ضمن بهما العنابي مكانه في النهائي للمرة الثانية على التوالي والأولى في تاريخه، فيما سجل التعمري هدفًا وصنع آخر أمام كوريا الجنوبية.
وانتشرت على الإنترنت صور لميسي ومبابي من المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 مع تعليقات:"أكرم والتعمري في نهائي آسيا".
وفي المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 في لوسيل تواجه الزميلان في باريس سان جيرمان ـ وقتها ـ ميسي ومبابي حيث قاد ميسي الأرجنتين للفوز باللقب بركلات الترجيح رغم أن مبابي قدم مباراة تاريخية حيث سجل 4 أهداف بما في ذلك ركلات الترجيح والجزاء.
وفي المجمل لعب التعمري خمس مباريات في كأس آسيا قطر 2023، حيث سجل 3 أهداف وصنع اثنين، كما جذبت ثنائيته مع المتألق يزن النعيمات إشادات كبيرة.
أما أكرم عفيف، فقد سجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة في ست مباريات لعبها في البطولة حتى الآن، حيث أسهم بـ8 أهداف من أصل 10 سجلتها قطر في البطولة.
وحققت قطر كأس آسيا لأول مرة في تاريخها في النسخة الماضية العام 2019، فيما لم يحقق منتخب الأردن اللقب من قبل.
ومن المؤكد أن يسهم مردود التعمري وعفيف في المباراة النهائية في تحديد أفضل لاعب في كأس آسيا 2023 دون استبعاد اسم المتألق أيضًا يزن النعيمات.