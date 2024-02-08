التعمري ضد أكرم.. عودة صِدام ميسي ومبابي في لوسيل

سيكون يوم السبت القادم حاسمًا في تاريخ الثنائي موسى التعمري نجم منتخب الأردن، ونظيره أكرم عفيف مهاجم العنابي حينما يلتقيان في نهائي كأس آسيا 2023.

وحجز المنتخب القطري مكانه في النهائي الذي يقام على ملعبه ووسط جماهيره ليواجه منتخب الأردن الذي شق طريقه نحو المباراة النهائية بجدارة بعد مشوار رائع نال احترام الجميع.