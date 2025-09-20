قبل نزالهما في "ريسلبالوزا".. درو ماكنتاير يحطم كودي رودز (فيديو)

كشفت منظمة WWE أن الحدث الرئيسي في عرض "WrestlePalooza" القادم سيكون بين الثنائي درو ماكنتاير وكودي رودز، حيث قاما بتوقيع عقود النزال في عرض "سماكداون"، الذي أقيم فجر اليوم السبت.

بهذا الإعلان انتهت التكهنات التي أُثيرت في وقت سابق من الأسبوع، بعدما أشارت تقارير إلى أن مواجهة جون سينا ضد بروك ليسنر ستكون الحدث الرئيسي، لكن WWE أوضحت أن سينا وليسنر سيفتتحان العرض، بينما سيُختتم بمواجهة رودز وماكنتاير.

وجاء التأكيد خلال مراسم توقيع العقد، التي سادها التوتر وسرعان ما تحولت إلى مواجهة كلامية حادة، حيث سخر رودز من ماكنتاير واصفاً إياه بـ"محارب الكيبورد" بسبب نشاطه الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، بل واستفزه حتى دفعه إلى التغريد أثناء الفقرة. فما كان من ماكنتاير إلا أن نشر تغريدة قال فيها: "شكراً كودي".

وفسّر ماكنتاير رسالته بأنها تعكس قناعته بأن رودز، بصفته ما يُسمى بـ"البطل المؤسسي"، سيمنحه أخيراً نزالاً نظيفاً على اللقب دون تدخلات، كما حذّر منافسه من أن الجماهير ستنقلب عليه عاجلاً أم آجلاً، مؤكداً أن البطل سيدرك في النهاية أنه كان محقاً طوال الوقت.

أما رودز فردّ باستحضار الماضي المشترك بينهما، مشيراً إلى أنهما قبل 15 عاماً بالتمام قد حملا ألقاب الزوجي معاً، لكنه اعتبر تلك الذكرى بلا قيمة الآن، قائلاً إن الجماهير لا يهمها الماضي، بل تنتظر فقط رؤيتهم يتقاتلون.

وبعد توقيع الأوراق رسمياً، انفجرت الأجواء، فقد نهض ماكنتاير من مقعده ووجّه ضربة رأس إلى رودز، قبل أن يجرّ الاشتباك نحو منطقة الحلبة، ثم سارع بتنفيذ وعيده السابق بدفع رأس رودز عبر طاولة التعليق، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة قائلاً إنه لن "يُفسد الأمر" ويخاطر بخسارة النزال الرئيسي.

هذا التردد منح رودز فرصة للهجوم، إذ اندفع عبر الحبال بقفزة قوية أشعلت المعركة مجدداً، حاول المسؤولون التدخل للفصل بينهما، لكن ماكنتاير أفلت منهم وسدد ركلة قاضية أطاحت برودز أرضاً.

واختُتم عرض سماكداون بمشهد ماكنتاير وهو يدهس رأس البطل تحت قدميه، ليقول لرودز أن يستمتع بآخر ليلة له مع حزام WWE.