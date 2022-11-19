كأس العالم.. منتخب إنجلترا يبدأ صفحة جديدة أمام إيران

لم يكن بإمكان إنجلترا تخفيض التوقعات حولها أكثر من ذلك، بعد الفشل في تحقيق أي فوز في ست مباريات رسمية قبل التوجه إلى قطر للمشاركة بكأس العالم لكرة القدم، بينما تفتتح مشوارها أمام إيران يوم الاثنين في بداية حلم جديد.

وتحت قيادة غاريث ساوثغيت، اقتربت إنجلترا من ملامسة لقب كبير لأول مرة منذ 1966، أولا ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، ثم الخسارة بركلات الترجيح من إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا 2020.