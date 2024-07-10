ميلان يستهدف نجم الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن ميلان الإيطالي، يرغب في التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي السعودي، ميريح ديميرال، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان ديميرال قد تلقى عرضًا سابقًا من فنربخشة التركي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، فيما سمح الأهلي ببدء المفاوضات مع اللاعب.

ووفقًا لما ذكره موقع "SportsDigitale" فإن "ميلان هو النادي الذي يرغب حاليًا في ضم ديميرال".

وتألق ديميرال مع منتخب تركيا خلال منافسات كأس أمم أوروبا 2024، قبل أن يُوقَف اللاعب بسبب طريقة احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى النمسا في الدور ثمن النهائي.

وسبق أن أشارت تقارير إلى رغبة الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، في إجراء تعديلات واسعة على قائمة فريقه للموسم الجديد.

وربما تتسع تلك التعديلات لتشمل رحيل بعض اللاعبين مثل سانت ماكسيمين، والذي لم يقدم أفضل مستوياته بقميص الأهلي ليكتفي بتسجيل 4 أهداف وصنع 10 أخرى الموسم المنصرم.

أما ديميرال فعلى الرغم من تقديمه مستوى جيدًا في بطولة يورو 2024، فإنه لا يبقى مرشحًا للبقاء إذ يسعى يايسله لجلب لاعب جديد في مركزه.