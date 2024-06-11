منتخب هولندا يتوهج قبل اليورو.. وإصابة ليفاندوفسكي تفسد انتصار بولندا
توهج منتخب هولندا قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية بفوز عريض على حساب آيسلندا بنتيجة 4-0 ، اليوم الاثنين ، في ختام التجارب الودية قبل يورو 2024.
وتنطلق البطولة القارية في ألمانيا بداية من يوم الجمعة المقبل بمشاركة 24 منتخب وتستمر حتى يوم 14 يوليو المقبل.
ويلعب منتخب هولندا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم بولندا وفرنسا والنمسا.. وتنطلق البطولة يوم الجمعة المقبل بلقاء الافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا ضمن المجموعة الأولى.
افتتح تشافي سيمونز التسجيل لهولندا في الدقيقة 23 بصناعة زميله ممفيس ديباي قبل أن يضيف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 49.
وصنع ديباي الهدف الثالث في المباراة بعد تمريرة سجل منها زميله دونيل مالين في الدقيقة 78.
وبدا أن ديباي أضاف الهدف الرابع بعد تمريرة عرضية من يريمي فريمبونج ليقابلها ديباي في الشباك قبل أن يلغيه الحكم بسبب وجود لمسة يد عند صناعة الهدف.
وسجل فاوت فيخورست الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع إثر تهيئة من مالين.. وتم تأكيد الهدف بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد.
في المقابل، انتزع منتخب بولندا فوزًا على تركيا بنتيجة 2-1 وديًا في مباراة شهدت خروج اثنين من لاعبي صاحب الأرض في الشوط الأول اضطراريا لتتفاقم مشكلة الإصابات لمنتخب بولندا قبل البطولة.
وتقدمت بولندا بهدف مبكر بعدما لعب الظهير يان بدناريك تمريرة طولية هيأها روبرت ليفاندوفسكي للمهاجم كارول شفيدرسكي الذي وضعها في الشباك في الدقيقة 12.
وبدا أن شفيدرسكي تعرض لمشكلة في القدم اليمنى أثناء احتفاله بالهدف تطلب على إثرها الخضوع لعلاج قبل أن يخرج من المباراة بعدها بدقائق متأثرا بإصابته.
وبعد أكثر من نصف ساعة بقليل خرج ليفاندوفسكي على ما يبدو بسبب آلام عضلية لينزل بدلا منه تسبر أوربانسكي.
وتفتقد بولندا جهود اركاديوش ميليك لاعب يوفنتوس الذي تعرض للإصابة في الفوز 3-1 على أوكرانيا يوم الجمعة الماضي ليخرج من التشكيلة.
وفي الدقيقة 55 كادت تركيا أن تدرك التعادل عندما أطلق باريش ألبير يلمظ تسديدة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة، بينما أنقذ حارس منتخب بولندا فويتشيخ شتينسني مرماه من عدة فرص خطيرة مع تواصل محاولات تركيا للعودة في النتيجة.
ونجحت تركيا أخيرا في التعادل في الدقيقة 77 عندما سدد باريش ألبير يلمظ كرة من حدود منطقة الجزاء إلى داخل الشباك مكللا هجمة بدأت من منتصف الملعب بقطع الكرة من لاعبي منتخب بولندا.
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، سجل البولندي نيكولا زالفسكي هدف الفوز بعد مجهود فردي رائع كلله بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.
ويلعب منتخب تركيا في المجموعة السادسة التي تضم أيضا البرتغال والتشيك وجورجيا.