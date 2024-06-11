منتخب هولندا يتوهج قبل اليورو.. وإصابة ليفاندوفسكي تفسد انتصار بولندا

توهج منتخب هولندا قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية بفوز عريض على حساب آيسلندا بنتيجة 4-0 ، اليوم الاثنين ، في ختام التجارب الودية قبل يورو 2024.

وتنطلق البطولة القارية في ألمانيا بداية من يوم الجمعة المقبل بمشاركة 24 منتخب وتستمر حتى يوم 14 يوليو المقبل.

ويلعب منتخب هولندا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم بولندا وفرنسا والنمسا.. وتنطلق البطولة يوم الجمعة المقبل بلقاء الافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا ضمن المجموعة الأولى.