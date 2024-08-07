يبدو أن المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز سيكمل صفقة ضخمة للرحيل عن مانشستر سيتي والانضمام إلى أتلتيكو مدريد مقابل 81.5 مليون جنيه إسترليني (95 مليون يورو)، وهي صفقة لن تجعله المهاجم الأغلى في تاريخ النادي فحسب، بل ستمثل أيضًا ربحًا كبيرًا لمانشستر سيتي.

كان السيتي قد وقعوا مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في العام 2022 مقابل 14 مليون جنيه إسترليني فقط ما يمثل ربحًا هائلًا يبلغ 67.5 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب موقع "givemesport"، فإن هذه الصفقة تمكن ألفاريز من اللحاق بقائمة أكثر 10 لاعبين تحقيقًا للأرباح في تاريخ كرة القدم كالتالي:

ففي المرتبة التاسعة يأتي اللاعب أنتوني، الذي انتقل من أياكس أمستردام إلى مانشستر يونايتد مقابل 81.5 مليون يورو، بينما كان النادي الهولندي اشتراه مقابل 13.5 مليون يورو بإجمالي ربح يصل إلى 68 مليون يورو، رغم أنه لم يسجل سوى خمسة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمين مع مانشستر يونايتد.

في المرتبة الثامنة حل انتقال دوسان فلاهوفيتش، الذي انتقل من فيورينتينا إلى يوفنتوس مقابل 71.6 مليون يورو، بينما كان السيدة العجوز اشتروه مقابل 2.7 مليون يورو فقط بإجمالي ربح 68.9 مليون يورو.

ولم يكن انتقال اللاعب إلى يوفنتوس موفقًا من حيث التوقيت، إذ انضم الصربي إلى السيدة العجوز من فيورنتينا في وقت كان فيه عملاق تورينو في حالة تراجع، ورغم ذلك لا يزال فلاهوفيتش يسجل أهدافًا بانتظام منذ انتقاله.

وفي المركز السابع، حل إيدين هازارد الذي اشتراه ريال مدريد من تشيلسي مقابل 103.6 مليون يورو، بينما كان البلوز اشتروه مقابل 30 مليون يورو بإجمالي ربح بلغ 73.6 مليون يورو، رغم أن النجم البلجيكي عانى من الإصابات وتعرض لانتقادات من زملائه في ريال مدريد، قبل أن يعتزل كرة القدم نهائيًا.

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في المركز السادس، حل غاريث بيل الذي انتقل من توتنهام إلى ريال مدريد مقابل 68.7 مليون يورو، بينما كان توتنهام اشتراه مقابل 12.6 مليون يورو بإجمالي ربح 74.1 مليون يورو.

وواجه غاريث بيل أيضًا مشكلات مع الإصابات في البرنابيو، لكنه حقق الكثير خلال فترة وجوده في النادي، بما في ذلك الفوز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، سجل في اثنين منها أهدافًا حاسمة في النهائيات، قد لا يكون محبوبًا من قبل الجماهير، لكن من الناحية الإحصائية، يُعد النجم الويلزي واحدًا من أعظم اللاعبين الذين لعبوا للنادي.

في المركز الخامس جاء اللاعب مويسيس كايسيدو الذي انتقل من برينغتون إلى تشيلسي مقابل 99.6 مليون يورو، بينما كان ناديه الأصلي اشتراه مقابل 24.2 مليون يورو بإجمالي ربح 75.4 مليون يورو.

وأصبح كايسيدو أحدث الأسماء في سياسة التعاقدات المضطربة تحت إدارة تود بويلي، ولكنه بدأ مؤخرًا في التأقلم مع الحياة في ستامفورد بريدج.

وفي المرتبة الرابعة الفرنسي غريزمان الذي انتقل من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مقابل 103 ملايين يورو، بينما كان ناديه اشتراه مقابل 25.7 مليون يورو بإجمالي ربح 77.3 مليون يورو.

وفي المرتبة الثالثة، الفرنسي عثمان ديمبلي الذي انتقل من بروسيا دورتموند للبارسا في صفقة قيمتها 115.9 مليون يورو، بينما كان النادي الألماني اشتراه مقابل 30 مليون يورو، وحقق ربحاً بقيمة 85.9 مليون يورو.

أما فيليب كوتينيو فيأتي في المرتبة الثانية بعقد قيمته 115.9 مليون يورو، بينما كان ليفربول اشتراه مقابل 11.16 مليون يورو بإجمالي ربح 104.74 مليون يورو.

ويتصدر نيمار قائمة أكثر الصفقات المربحة، إذ باعه برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 190 مليون يورو، بينما كان قد اشتراه مقابل 75.5 مليون يورو بإجمالي ربح 114.5 مليون يورو.

نادي برشلونة يبرز بالتأكيد في المراكز الأربعة الأولى، إذ يتورط في الصفقات جميعها، ولكنه لن ينظر بذكريات جميلة إلى تعاقداته مع أنطوان غريزمان، وعثمان ديمبلي، وفيليب كوتينيو، الذين عانوا جميعًا في تقديم أداء مميز للنادي وتم بيعهم فيما بعد بخسائر كبيرة.

ومع ذلك، سيكونون سعداء بالربح الذي حققوه من بيع نيمار إلى باريس سان جيرمان في أغلى صفقة في التاريخ، قبل أن يفشل في تأمين لقب دوري أبطال أوروبا للنادي الفرنسي الذي كان يطمح إليه ليرحل عنه لاحقًا إلى الهلال السعودي.