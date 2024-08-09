أحرز منتخب ألمانيا لكرة القدم للسيدات على الميدالية البرونزية لأولمبياد باريس 2024 بعد فوزه بهدف دون رد على إسبانيا بفضل ركلة جزاء سجلتها جوليا جفين في الدقيقة 65 من المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة.

وعلى ملعب ليون تقدمت ألمانيا، التي خسرت أمام الولايات المتحدة في الدور نصف النهائي، في الدقيقة 65 عندما حصلت جفين على ركلة جزاء ونفذتها بنجاح بعد خطأ من حارسة المرمى الإسبانية كاتا كول.

وأهدرت الإسبانية أليكسيا بوتياس فرصة التعادل والذهاب بالمباراة إلى الوقت الإضافي عندما تصدت حارسة مرمى ألمانيا آن-كاترين بيرجر لركلة الجزاء في الثواني الأخيرة من المباراة.

وفشلت الكرة الإسبانية في مواصلة نجاحاتها والخروج بإنجاز جديد بعد تتويج منتخب السيدات بلقب كأس العالم 2023 في أغسطس الماضي، وإحراز منتخب الرجال على كأس أوروبا للأمم 2024 في يوليو الماضي.

ويقام الدور النهائي لمسابقة كرة القدم للسيدات غدا السبت بين الولايات المتحدة والبرازيل من أجل المراهنة على الميدالية الذهبية.