تقارير: كيفن دورانت ينتقل إلى فينكس صنز في صفقة مثيرة بدوري السلة الأمريكي
بعد ساعات من استحواذ مات إشبيا على ملكية فينكس صنز ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الفريق المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبرم صفقة ضخمة بالتعاقد مع كيفن دورانت نجم بروكلين نتس.
وذكرت شبكة (إيه.إس.بي.إن) أن دورانت وتي.جيه وارين سافرا إلى فينكس لإتمام صفقة تبادلية مع ميكال بريدجز وكاميرون جونسون وجا كرودر وأربعة خيارات في الجولة الأولى لعملية اختيار اللاعبين الجدد.
وأضافت أن نتس سيحصل على مبادلة في عملية اختيار اللاعبين في 2028 أيضًا.
وسينضم دورانت إلى تشكيلة تحقق أقل من المنتظر، إذ فاز صنز 30 مرة مقابل 26 هزيمة هذا الموسم ويتقاسم المركز الرابع في القسم الغربي.
ووصل فينكس إلى سلسلة نهائي الدوري في 2020-2021 ثم حقق أفضل سجل في الدور التمهيدي بموسم 2021-2022 قبل تعثره أمام دالاس مافريكس في قبل نهائي القسم.
وتنتهي فترة الانتقالات بالدوري اليوم الخميس.