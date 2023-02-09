تقارير: كيفن دورانت ينتقل إلى فينكس صنز في صفقة مثيرة بدوري السلة الأمريكي

وسينضم دورانت إلى تشكيلة تحقق أقل من المنتظر، إذ فاز صنز 30 مرة مقابل 26 هزيمة هذا الموسم ويتقاسم المركز الرابع في القسم الغربي.

ووصل فينكس إلى سلسلة نهائي الدوري في 2020-2021 ثم حقق أفضل سجل في الدور التمهيدي بموسم 2021-2022 قبل تعثره أمام دالاس مافريكس في قبل نهائي القسم.

وتنتهي فترة الانتقالات بالدوري اليوم الخميس.