إشارة هامة من محمد صلاح بشأن الاستمرار مع ليفربول

وجه محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنجليزي ، رسالة مهمة لجماهير الريدز بعد نهاية الموسم الحالي.

وفتح النجم المصري الباب أمام البقاء مع الريدز في الموسم المقبل بعكس التقارير التي تحدثت عن اقتراب رحيل صلاح إلى الدوري السعودي.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بمنصة X:" نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل".

وأضاف النجم المصري في ختام رسالته لجماهير فريقه:" جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة".