إشارة هامة من محمد صلاح بشأن الاستمرار مع ليفربول
وجه محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنجليزي ، رسالة مهمة لجماهير الريدز بعد نهاية الموسم الحالي.
وفتح النجم المصري الباب أمام البقاء مع الريدز في الموسم المقبل بعكس التقارير التي تحدثت عن اقتراب رحيل صلاح إلى الدوري السعودي.
وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بمنصة X:" نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل".
وأضاف النجم المصري في ختام رسالته لجماهير فريقه:" جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة".
وأنهى ليفربول الدوري الإنجليزي هذا الموسم محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.
وودع ليفربول منافسات ربع نهائي الدوري الأوروبي على يد أتلانتا الإيطالي.
وغادر الريدز أيضًا بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من ربع النهائي على يد مانشستر يونايتد بنتيجة 3-4.
وتوج ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين بالفوز على تشيلسي بنتيجة 1-0 يوم 25 فبراير الماضي وهو اللقب الوحيد الذي حصده الفريق هذا الموسم.
وجاءت رسالة صلاح لتفتح الباب أمام إمكانية استمراره مع ليفربول في الموسم المقبل رغم الأنباء المتصاعدة حول اقترابه من الرحيل عن قلعة آنفيلد.
وتلقى صلاح اتصالات للرحيل لدوري روشن السعودي في بداية الموسم الحالي وتحديدًا من ناديي الهلال والاتحاد قبل أن يقرر ليفربول بقاء لاعبه المصري.
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025 ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل.