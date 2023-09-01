رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع كول بالمر من مانشستر سيتي
أعلن تشيلسي، رسميا، اليوم الجمعة، التعاقد مع لاعب الوسط كول بالمر من مانشستر سيتي، مقابل نحو 40 مليون جنيه إسترليني (50.71 مليون دولار).
وقال تشيلسي إن بالمر الذي يبلغ من العمر 21 عاما انضم للفريق بعقد مدته سبع سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.
ونشأ بالمر في أكاديمية مانشستر سيتي وكانت مشاركته لأول مرة مع الفريق الأول في سبتمبر 2020.
وأثبت بالمر نفسه كلاعب أساسي في تشكيلة مانشستر سيتي الموسم الماضي، حيث خاض 25 مباراة في كافة المسابقات وأسهم بفوز الفريق بلقب الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال بالمر: "أنا متحمس لبدء مهمتي الجديدة. إنه فريق شاب ومتعطش للنجاح، ونأمل أن نتمكن من القيام بشيء مميز هنا".
وكان بالمر جزءا من منتخب إنجلترا الذي فاز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما في يوليو الماضي.
وبالمر أصبح الصفقة 11 لتشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال لورنس ستيوارت وبول وينستانلي، المديران الرياضيان لتشيلسي: "يصل كول بخبرة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وسيضيف المزيد من الجودة والتنوع إلى هجومنا".
وأضافا: "إنه بلا شك جاهز لهذه الخطوة التالية ونحن سعداء أنها ستكون مع تشيلسي".