رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع كول بالمر من مانشستر سيتي

أعلن تشيلسي، رسميا، اليوم الجمعة، التعاقد مع لاعب الوسط كول بالمر من مانشستر سيتي، مقابل نحو 40 مليون جنيه إسترليني (50.71 مليون دولار).

وقال تشيلسي إن بالمر الذي يبلغ من العمر 21 عاما انضم للفريق بعقد مدته سبع سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.

ونشأ بالمر في أكاديمية مانشستر سيتي وكانت مشاركته لأول مرة مع الفريق الأول في سبتمبر 2020.

وأثبت بالمر نفسه كلاعب أساسي في تشكيلة مانشستر سيتي الموسم الماضي، حيث خاض 25 مباراة في كافة المسابقات وأسهم بفوز الفريق بلقب الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.