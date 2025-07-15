أول رد من الأهلي السعودي حول المشاركة في السوبر بدلا من الهلال

رد الدكتور خالد العيسى، رئيس نادي الأهلي السعودي، على أنباء مشاركة فريقه في كأس السوبر المحلي المقرر إقامته في شهر أغسطس المقبل في ضيافة هونغ كونغ.

واستقر الهلال السعودي على الانسحاب من بطولة كأس السوبر المحلي وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية السعودية خلال الفترة الماضية.

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وتقام البطولة خلال الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس المقبل في هونغ كونغ بمشاركة 4 أندية وهي الاتحاد بطل الدوري وكأس الملك والهلال وصيف الدوري والنصر ثالث الدوري والقادسية وصيف الكأس.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد منافسه النصر يوم 19 أغسطس المقبل في نصف النهائي بينما يلعب القادسية ضد الهلال في اليوم التالي.

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ومع أنباء انسحاب الهلال، انتشرت تقارير حول ترشيح الأهلي للمشاركة على حساب الهلال في منافسات كأس السوبر.

وقال العيسى في تصريحات صحفية إن إدارة الأهلي لم تتلق أي قرار بخصوص مشاركة الفريق في بطولة كأس السوبر السعودي.

وأشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم هو الجهة التي تحدد إمكانية مشاركة الفريق في كأس السوبر.

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وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي بعد فوزه على كاواساكي فرونتال الياباني في الدور النهائي.