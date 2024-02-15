"هناك بعض الأمور غير مفهومة".. سبب استقالة البنزرتي من تدريب الوداد

وتراجع الوداد، وصيف بطل النسخة الماضية، إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة، بعد الخسارة السادسة هذا الموسم، ليتأخر بفارق 12 نقطة عن ثنائي الصدارة المؤلف من الجيش الملكي حامل اللقب، والرجاء، بعد مرور 18 جولة من الدوري.