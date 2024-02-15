"هناك بعض الأمور غير مفهومة".. سبب استقالة البنزرتي من تدريب الوداد
تراجع الوداد، وصيف بطل النسخة الماضية، إلى المركز الخامس.
قدم التونسي فوزي البنزرتي استقالته من تدريب الوداد بعد الخسارة المفاجئة 3-1 أمام شباب السوالم في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وأبلغ البنزرتي مؤتمرا صحفيا عقب الخسارة؛ إذ قال "أعلن تقديم استقالتي بعد خسارة غير متوقعة بسبب كثرة الأخطاء الفردية.
"هناك بعض الأمور غير مفهومة. ربما قد منحت ثقة كبيرة للاعبين".
وأضاف المدرب المخضرم الذي تولى تدريب الوداد للمرة الرابعة، بعد إقالة المدرب عادل رمزي "منذ بداية إشرافي على تدريب الفريق، لم تسر الأمور على ما يرام وبالتالي أتحمل المسؤولية".
وتراجع الوداد، وصيف بطل النسخة الماضية، إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة، بعد الخسارة السادسة هذا الموسم، ليتأخر بفارق 12 نقطة عن ثنائي الصدارة المؤلف من الجيش الملكي حامل اللقب، والرجاء، بعد مرور 18 جولة من الدوري.