مبابي يرافق بعثة فرنسا قبل مواجهة هولندا (فيديو)
كشفت تقارير صحفية، أن كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، رافق بعثة الفريق المتوجهة، اليوم الخميس، إلى لايبزيغ لمواجهة هولندا، مساء الجمعة، في ثاني جولات المجموعة ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، إذ يريد اللاعب المشاركة في المباراة رغم إصابته في الأنف.
مبابي كان تعرض للإصابة بكسر في الأنف خلال مواجهة فرنسا ضد النمسا في الجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2024.
وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن مبابي سيخضع للعلاج داخل معسكر منتخب فرنسا، ولن يخضع لعملية جراحية في المستقبل القريب.
وقالت إذاعة "راديو مونت كارلو" في تقرير لها، اليوم الخميس، إنه "من المتوقع أن يشارك كيليان مبابي في التدريب اليوم، استعدادا لملاقاة هولندا، وهناك أمل في رؤية قائد المنتخب الفرنسي على أرض الملعب، مساء الجمعة، على الرغم من كسر أنفه الذي تعرض له ضد النمسا، ولكن لاعب ريال مدريد الجديد في سباق حقيقي مع الوقت فيما يتعلق بالقناع الذي سيتعين عليه ارتداؤه".
وأضاف التقرير: "هناك احتمال لمشاركة مبابي في المباراة القادمة، لكن ذلك يعتمد على وصول قناع خاص من شأنه حماية أنفه، والذي من المفترض أن يصل، غدًا الجمعة؛ ما يمنح مبابي وقتًا قصيرًا للاختبار والتكيف معه".
وتابع التقرير: "شارك مبابي في تدريبات الأمس، ويرغب بشدة في اللعب، لكن قرار مشاركته النهائي متروك للمدرب ديدييه ديشان".
وحتى الآن لم يسجل مبابي أول أهدافه مع فرنسا في بطولة يورو بشكل عام.
وسيلعب المهاجم المخضرم والهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي أوليفييه جيرو، والذي سيعتزل دوليا في نهاية العرس القاري، أساسيا في حال غياب مبابي.
وتتقاسم فرنسا وهولندا صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزهما في مباراتيهما الافتتاحيتين على النمسا 1-0 وبولندا 2-1.