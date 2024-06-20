مبابي يرافق بعثة فرنسا قبل مواجهة هولندا (فيديو)

كشفت تقارير صحفية، أن كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، رافق بعثة الفريق المتوجهة، اليوم الخميس، إلى لايبزيغ لمواجهة هولندا، مساء الجمعة، في ثاني جولات المجموعة ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، إذ يريد اللاعب المشاركة في المباراة رغم إصابته في الأنف.

مبابي كان تعرض للإصابة بكسر في الأنف خلال مواجهة فرنسا ضد النمسا في الجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2024.

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن مبابي سيخضع للعلاج داخل معسكر منتخب فرنسا، ولن يخضع لعملية جراحية في المستقبل القريب.

وقالت إذاعة "راديو مونت كارلو" في تقرير لها، اليوم الخميس، إنه "من المتوقع أن يشارك كيليان مبابي في التدريب اليوم، استعدادا لملاقاة هولندا، وهناك أمل في رؤية قائد المنتخب الفرنسي على أرض الملعب، مساء الجمعة، على الرغم من كسر أنفه الذي تعرض له ضد النمسا، ولكن لاعب ريال مدريد الجديد في سباق حقيقي مع الوقت فيما يتعلق بالقناع الذي سيتعين عليه ارتداؤه".