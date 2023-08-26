بسبب السوبر الأفريقي.. الأهلي يطلب إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر منتخب مصر
أعلن النادي الأهلي المصري تقدمه بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة؛ لإعفاء لاعبيه من الانضمام لقائمة المنتخب الأول لكرة القدم في المعسكر المقبل.
وينتظم منتخب مصر في معسكر مغلق خلال الفترة من 4 وحتى 12 سبتمبر المقبل، حيث يواجه منتخب إثيوبيا يوم 8 في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، ثم يلعب مباراة ودية ضد تونس يوم 12.
وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت: "أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، جاء فيه أنه (نظرًا لأن المنتخب الوطني تأهل رسميًّا إلى نهائيات الأمم الأفريقية المقبلة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة".
وأضاف: "نأمل العرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي خلال الفترة (من 4-12 سبتمبر)، نظرًا لحاجة الفريق الشديدة إلى كل عناصره وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف في السعودية".
وتابع البيان: "النادي الأهلي وهو يمثل الكرة المصرية لم يقصر يومًا في دعم ومساندة المنتخبات، وعندما تعارضت ارتباطات المنتخب الوطني في السابق وهو يخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في فبراير عام 2022، مع مشاركة فريق الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات في نفس التوقيت، آثر النادي في ذلك الوقت مصلحة المنتخب".
وأتم: "جاء في ختام الخطاب، أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب، حتى يحصل فريق الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الأفريقي".