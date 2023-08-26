بسبب السوبر الأفريقي.. الأهلي يطلب إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر منتخب مصر

أعلن النادي الأهلي المصري تقدمه بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة؛ لإعفاء لاعبيه من الانضمام لقائمة المنتخب الأول لكرة القدم في المعسكر المقبل.

وينتظم منتخب مصر في معسكر مغلق خلال الفترة من 4 وحتى 12 سبتمبر المقبل، حيث يواجه منتخب إثيوبيا يوم 8 في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، ثم يلعب مباراة ودية ضد تونس يوم 12.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت: "أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، جاء فيه أنه (نظرًا لأن المنتخب الوطني تأهل رسميًّا إلى نهائيات الأمم الأفريقية المقبلة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة".