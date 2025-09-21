للمباراة الثانية.. ميتروفيتش يواصل هز الشباك مع الريان القطري (فيديو)

واصل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش التألق مع فريقه الريان القطري بعد أن هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي.

وأحرز ميتروفيتش الهدف الثاني لمصلحة الريان في مباراة الأهلي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري القطري.

وسجل اللاعب الصربي الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 معززاً تقدم فريقه بعد أن أحرز الإسباني رودريغو هدف التقدم في الدقيقة 29.

أخبار ذات علاقة محمد نور يصدم الهلال: ميتروفيتش أعلى من نونيز بمراحل (فيديو)

وهز ميتروفيتش الشباك في المباراة الأولى مع الريان ضد قطر في الجولة الرابعة للدوري القطري بعد مشاركته بديلا.

وانضم اللاعب الصربي إلى صفوف الريان قادماً من الهلال السعودي يوم 4 سبتمبر الجاري.

أخبار ذات علاقة ميتروفيتش يسجل أول أهدافه مع الريان (فيديو)

وجاء قرار رحيل ميتروفيتش عن الهلال بعد التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز نجم ليفربول الإنجليزي.

وقضى اللاعب صاحب الـ31 عاماً موسمين مع الهلال عقب انضمامه من فولهام الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة ليس الهلال.. من سيدفع جزءا من راتب ميتروفيتش مع الريان؟

وخاض ميتروفيتش مع الهلال 79 مباراة، وسجل 68 هدفاً، وقدم 15 تمريرة حاسمة طوال مسيرته مع الفريق السعودي.

وكان الريان قد حقق انتصارين وتعادلا وحيدا وتلقى هزيمة واحدة قبل مواجهة الأهلي في الدوري القطري.