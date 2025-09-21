وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطينية

للمباراة الثانية.. ميتروفيتش يواصل هز الشباك مع الريان القطري (فيديو)

للمباراة الثانية.. ميتروفيتش يواصل هز الشباك مع الريان القطري (فيديو)
احتفال لاعبي الريان القطري مع ميتروفيتشالمصدر: حساب دوري نجوم قطر عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

واصل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش التألق مع فريقه الريان القطري بعد أن هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي.

وأحرز ميتروفيتش الهدف الثاني لمصلحة الريان في مباراة الأهلي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري القطري.

وسجل اللاعب الصربي الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 معززاً تقدم فريقه بعد أن أحرز الإسباني رودريغو هدف التقدم في الدقيقة 29.

 وهز ميتروفيتش الشباك في المباراة الأولى مع الريان ضد قطر في الجولة الرابعة للدوري القطري بعد مشاركته بديلا.

وانضم اللاعب الصربي إلى صفوف الريان قادماً من الهلال السعودي يوم 4 سبتمبر الجاري.

 وجاء قرار رحيل ميتروفيتش عن الهلال بعد التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز نجم ليفربول الإنجليزي.

وقضى اللاعب صاحب الـ31 عاماً موسمين مع الهلال عقب انضمامه من فولهام الإنجليزي.

 وخاض ميتروفيتش مع الهلال 79 مباراة، وسجل 68 هدفاً، وقدم 15 تمريرة حاسمة طوال مسيرته مع الفريق السعودي.

وكان الريان قد حقق انتصارين وتعادلا وحيدا وتلقى هزيمة واحدة قبل مواجهة الأهلي في الدوري القطري.

