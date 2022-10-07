الأهلي المصري يكشف لـ"إرم نيوز" تطورات صفقة مارسينهو نجم كاوزاكي الياباني

تصدر اسم اللاعب البرازيلي مارسينهو نجم فريق كاوزاكي الياباني المشهد داخل أروقة الأهلي المصري في ظل تفاوض مسؤولي القلعة الحمراء للحصول على خدمات اللاعب، قبل غلق باب الانتقالات في الدوري المصري يوم الاثنين المقبل.

وترددت أنباء حول انسحاب الأهلي المصري من الصفقة؛ بسبب مغالاة نادي كاوازاكي الياباني في مطالبه المالية وهو ما أثار حالة من الجدل بين مشجعي القلعة الحمراء.

وتواصلت "إرم نيوز" مع أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي المصري الذي رفض التعليق على أنباء انسحاب القلعة الحمراء من الصفقة في الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه ليس منوطاً للرد على تفاصيل التفاوض، موضحاً أن الأهلي سيعلن بمجرد إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن الصفقة تواجه بالفعل عقبات كبيرة، خاصة في ظل تمسك إدارة النادي الياباني بالحصول على مبلغ مالي ضخم لإطلاق سراح اللاعب.

وأشار إلى أن الأهلي قدم عرضاً في الساعات الماضية يشمل دفع مليونين وربع المليون دولار لحسم الصفقة على أن يتم سداد هذا المبلغ على 3 دفعات: الأولى فور التوقيع مقابل 1.5 مليون دولار، ثم سداد نصف مليون دولار كقسط ثانٍ، ثم ربع مليون دولار كقسط ثالث وأخير على مدار الموسم المقبل.

ويتمسك النادي الياباني بالحصول على 3 ملايين دولار للتفريط في خدمات اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 عاماً الذي يجيد في مركز الجناح الأيسر.

وشارك مارسينهو في 26 مباراة مع ناديه بالدوري الياباني وسجل 9 أهداف وصنع 4 أهداف لزملائه، ويعد أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

ويحتل كاوزاكي المركز الثاني في ترتيب الدوري الياباني برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن سانفريس هيروشيما صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر الترتيب يوكوهاما إفي سي مارينوس برصيد 62 نقطة قبل 4 جولات من النهاية.

وعلق مارسينهو على فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري الياباني عبر مقابلة مع المجلة الرسمية للنادي مؤكداً أنه سيقاتل على اللقب حتى لو تبقت فرصة 1% في حصد البطولة.

ويسعى كاوزاكي للاحتفاظ بخدمات مارسينهو وعدم التفريط بجهوده قبل نهاية الدوري الياباني يوم 5 نوفمبر المقبل.

ونفى مصدر مسؤول داخل الأهلي لـ"إرم نيوز" ما تردد حول تراجع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن الصفقة، مؤكداً أن كولر كان صاحب قرار ترشيح اللاعب للانضمام للفريق الأحمر.

وأشار إلى أن الأهلي سيقطع محاولة أخيرة لضم اللاعب في الساعات القادمة من خلال رفع العرض إلى 2.5 مليون دولار، وفي حالة تعثر المفاوضات فقد يتم تأجيل صفقة اللاعب الأجنبي الخامس إلى شهر يناير المقبل.

ويضم الأهلي بين صفوفه 4 لاعبين أجانب، هم: التونسي علي معلول، المالي أليو ديانغ، الجنوب أفريقي بيرسي تاو، بخلاف الوافد الجديد البرازيلي برونو سافيو.