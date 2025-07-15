اللاعب موافق.. اهتمام مفاجئ من يوفنتوس بنجم الأهلي السعودي

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي على خط المنافسة لضم فرانك كيسي، نجم الأهلي السعودي والمنتخب الإيفواري، بعد أن بدا أن روما هي الوجهة الأكثر ترجيحا للاعب.

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أشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إلى أن يوفنتوس "يراقب عن كثب" ملف كيسي، الذي سبق له اللعب في الدوري الإيطالي مع أتالانتا وميلان، ويرى فيه تعزيزا مناسبا لصفوف الفريق في ظل سعيه لتجديد تشكيلته وسط محاولات التخفيض المالي.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت كيسي بالانتقال إلى روما، خاصة مع وجود مدربه السابق جيان بييرو جاسبريني على رأس الفريق، لكن المفاوضات لم تشهد تقدما ملحوظا، ليفتح الباب أمام يوفنتوس للدخول كمنافس رئيس.

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وكشفت مصادر صحفية إيطالية أن "اللاعب نفسه لا يعترض على العودة إلى الدوري الإيطالي"؛ ما يفتح الباب أمام مفاوضات محتملة بين العملاق "البيانكونيرو" والنادي السعودي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن كيسي، البالغ من العمر 26 عاما، انتقل إلى الأهلي من برشلونة في صيف 2023 مقابل 12.5 مليون يورو، ويبقى مرتبطا بعقد حتى 2026؛ ما يجعله صفقة ذات تكلفة معقولة مقارنة بقيمته السوقية السابقة.