شوماخر يظهر للمرة الأولى منذ 11 عاما

كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن رصد أسطورة الفورمولا 1 مايكل شوماخر -علانية-، لأول مرة منذ 11 عامًا، بعد حضوره حفل زفاف ابنته جينا ماري.

كانت عائلة شوماخر حريصة بشدة على خصوصيته، بعد تعرضه لإصابة دماغية غيرت حياته، في أثناء حادث تزلج في عام 2013.

في حين لم يُكشَف عن مدى الإصابة بالكامل، إلا أنها كانت نهاية مفاجئة للحياة العامة لشوماخر، الذي عاش في سرية تامة منذ ذلك الحين.

وبعد تلك الإصابة كان 3 أفراد فقط من أفراد الأسرة المقربين وفريق من الأطباء لديهم إمكانية الوصول إلى الرجل البالغ من العمر 55 عامًا، ما جعله ينفصل عن أفراد عائلته الممتدة، أبرزهم شقيقه وزميله في الفورمولا 1 رالف شوماخر.

ولكن بعد أكثر من عقد من الصمت، شهد هذا الأسبوع زواج ابنة شوماخر جينا ماري، 27 عامًا، بإيان بيثكي، وظهر أسطورة الفورمولا في حفل الزفاف.

ونشرت صحيفة "مترو" البريطانية، تقريرًا قالت فيه إن حفل الزفاف الذي ظهر فيه شوماخر، أقيم في فيلا العائلة الفاخرة التي تبلغ مساحتها أربعة أفدنة في مايوركا، والتي اشترتها العائلة بنحو 27 مليون جنيه إسترليني في عام 2017 من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

الفيلا المنعزلة، التي تحتوي على منصة هبوط خاصة بها تستخدم لنقل مايكل من مايوركا إلى منزل عائلته بجانب بحيرة جنيف في سويسرا، هي جزء من عقار مساحته 15000 متر مربع يضم مسبحين ومهبط طائرات هليكوبتر وصالة ألعاب رياضية وحديقة ضخمة محاطة بأشجار النخيل.

وقالت الصحيفة إن عائلة شوماخر أجبرت الضيوف على ترك هواتفهم عند الباب، خشية تصويره.

ويُعتقد أن حفل الزفاف هو المرة الأولى التي يُسمح فيها لمايكل بالظهور في الأماكن العامة منذ تعرضه للحادث، والتفاعل مع الأصدقاء وأفراد الأسرة.