أزمة بين زوجته وصديقته.. قائد إنجلترا في ورطة قبل نهائي يورو 2024

يعيش كايل ووكر، نجم منتخب إنجلترا، أزمة حادة قبل لقاء إسبانيا المقرر بعد غدٍ الأحد في نهائي كأس أوروبا "يورو 2024".

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل الأزمة التي يواجهها ووكر قبل نهائي اليورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن لورين جودمان الزوجة السابقة للاعب إنجلترا تسببت في أزمة حادة بعدما شاركت صورًا لطفليها مع ووكر وهما يرتديان قمصان منتخب إنجلترا ومكتوب عليها "بابا" وكأنهما داخل التدريبات لمساندة الأخير.

وأثارت هذه الصورة غضب آني كيلنر زوجة ووكر الحالية التي تعاملت بأسلوب حاد وفاتر خلال تواصلها مع زوجها عقب لقاء سويسرا في ربع نهائي اليورو.

وأكدت الصحيفة أن هذه الأزمة أثرت على تركيز ووكر خلال الأيام الماضية قبل المباريات المرتقبة في الأدوار النهائية للبطولة القارية بخلاف أن البعض وجه انتقادات للاتحاد الإنجليزي للسماح لأسرة اللاعب بالتواجد في التدريبات.

ويدور خلاف قوي بين زوجة كايل ووكر السابقة وصديقته الحالية وهو ما تسبب في تشتيت تركيز اللاعب مؤخرًا بسبب طفلة نُسِب تللاعب في أثناء ارتباطه بصديقته الحالية وهو ما تخطاه اللاعب في الفترة الماضية بصعوبة.

ويحلم منتخب إنجلترا بالتتويج بلقب كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل المنتخب الإنجليزي لنهائي البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي بعدما خسر نهائي نسخة 2020 على يد إيطاليا بركلات الترجيح.