قرار رسمي من الرابطة بعد تحديد مواعيد السوبر المصري

قررت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب تعديل مواعيد مباريات فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وجاء هذا التعديل بعد تحديد مواعيد بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات في الفترة من 6-9 نوفمبر المقبل بمشاركة الأندية الأربعة.

أخبار ذات علاقة الخطيب تجاهل الرد عليه.. مدحت شلبي يدرس خطوة مفاجئة بعد بيان الأهلي المصري

وقررت الرابطة إقامة مباريات الجولة الثالثة عشر للفرق الأربعة يوم 2 نوفمبر المقبل.

وقررت الرابطة تقديم موعد لقاء الزمالك وطلائع الجيش بجانب مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري لمدة 24 ساعة.

أخبار ذات علاقة الأمر لا يحتمل.. فيريرا يوجه طلبا عاجلا لإدارة الزمالك قبل مواجهة الأهلي

وتقام مباراتا الزمالك وطلائع الجيش، وبيراميدز والاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما تنطلق مباراتا الأهلي والمصري، وسيراميكا كليوباترا وبتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولم يعلن الاتحاد المصري بعد أطراف مواجهتي نصف نهائي كأس السوبر وإن كانت بعض المصادر رجحت مواجهة الزمالك بطل كأس مصر ضد بيراميدز المدعو بالكارت الذهبي من الشركة الراعية مثلما حدث في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي بطل الدوري ضد سيراميكا كليوباترا بطل كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري في نسخة الموسم الماضي بعد تغلبه على الزمالك بركلات الترجيح.