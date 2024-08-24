احتفت والدة لامين يامال نجم برشلونة الإسباني بالظهور المميز لإبنها في مباراة الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز اليوم السبت.

وفي المباراة الأولى للفريق الكتالوني على ملعبه، صنع يامال، أمام أنظار والدته وأخيه الرضيع، الانتصار الثاني للفريق، بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 24 من تسديدة رائعة من خارج مناطق الجزاء اهتزت لها مدرجات ملعب لويس كومباني.

ونجح يامال في دوره الهجومي بشكل متميز، حتى بعد أن عدل بيلباو النتيجة في أواخر الشوط الأول، ليثمر ضغط الفريق الكتالوني هدفا ثانيا من النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وعقب نهاية المباراة، نزلت والدة لامين يامال، شيلا إيبانا، وإبنها الرضيع، الأخ غير الشقيق للامين، إلى أرض الملعب للاحتفال بفوز البارسا.

وظهرت شيلا إيبانا مع لامين يامال وصديقه لاعب أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز وهي تحتفي بتألق إبنها ومساهمته في الفوز (2 ـ 1).

ولم تظهر والدة النجم الإسباني بشكل كبير في محيطه الكروي وخلال مباريات منتخب إسبانيا في يورو 2024، فيما كان والده، منير النصراوي ذو الأصول المغربية حاضرا باستمرار في كل مباريات إسبانيا حتى تتويجها باللقب القاري في النهائي على حساب إنجلترا (2 ـ 1).

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على منصة "إكس" مقطع فيديو بعد المباراة ظهر فيه لامين يامال مع أخيه الأصغر وهو يداعب الكرة.

وحقق نادي برشلونة فوزا جديدا في سباقه لاسترجاع لقب الدوري الإسباني وذلك على حساب ضيفه أتلتيك بيلباو في الجولة الثانية من المسابقة.

واحتاج الفريق الكتالوني إلى مهارات نجمه الواعد لامين يامال وخبرة المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليسجل ثنائية كانت كافية للفوز رغم أن بيلباو استطاع أن يعدل النتيجة بركلة جزاء للاعبه سانست قبل دقائق قليلة من نهاية الفترة الأولى.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول مع سيلتا فيغو بعد انتصارين في مباراتين.