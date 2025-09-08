تونس والمغرب في الصدارة.. ترتيب المنتخبات العربية الأكثر تأهلا لكأس العالم

التحق المنتخب التونسي بركب المنتخبات المتأهلة رسميا لكأس العالم بعد فوزه اليوم الاثنين في مالابو على غينيا الاستوائية (1 ـ 0) ليحسم بطاقة التأهل للمرة السابعة في تاريخه إلى نهائيات البطولة في نسختها المقررة العام المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام.

وعزز منتخب تونس صدارته لترتيب المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة جمعها من 7 انتصارات وتعادل واحد، ليبقى دون هزيمة طوال مشوار التصفيات ومتقدما بفارق 10 نقاط عن منتخب ناميبيا ثاني الترتيب، فيما يأتي منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

وسجل البديل بن رمضان هدف المباراة في الوقت بدل الضائع من تسديدة قوية بعد هجمة مرتدة سريعة قادها فراس شواط.

وبهذا تصبح تونس ثاني الدول الأفريقية التي تضمن مقعدها في البطولة حتى الآن بعد المغرب، والثالثة بالنسبة للمنتخبات العربية بعد الأردن والمغرب.

ويملك نسور قرطاج تاريخا حافلا بالنجاحات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم وذلك منذ أن بلغوا النهائيات عام 1978 وهي النسخة التي دارت في الأرجنتين وحققت خلالها تونس أول انتصار للعرب وإفريقيا وذلك أمام المكسيك (3 ـ 1).

المنتخب التونسي الذي تعادل في تلك النسخة من المونديال (1978) أمام أبطال العالم ألمانيا (0 ـ0) وخسر أمام بولندا (1 ـ 0) عاد ليتأهل 6 مرات أخرى آخرها نسخة 2026 التي ستقام في يونيو ويوليو المقبلين ليصبح أكثر منتخب عربي وصولا للمونديال.

وتتساوى تونس مع المغرب في صدارة المنتخبات العربية الأكثر مشاركة في النهائيات العالمية برصيد 7 مشاركات وذلك بعد أن انتزع كلاهما بطاقة التأهل في تصفيات إفريقيا عن المجموعتين الخامسة والثامنة.

وشاركت تونس في نهائيات كأس العالم أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022، في انتظار 2026.

أما المنتخب المغربي فقد بلغ النهائيات سنوات 1970 و1986 و1994 و1998 و2018 و2022 و2026.

ويأتي المنتخب السعودي في المركز الثالث في ترتيب المنتخبات العربية الأكثر وصولا للمونديال برصيد 6 مشاركات أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2014 و2018 و2022، فيما يملك رفاق سالم الدوسري فرصة قائمة للتأهل للمرة السابعة.

وبعيدا عن المغرب وتونس والسعودية، تأتي الجزائر برصيد 4 مشاركات، تليها مصر (3 مرات) علما أن كليهما أمام فرصة التأهل لمونديال 2026.

كما تأهلت منتخبات الكويت والإمارات والعراق وقطر مرة واحدة حتى الآن لكأس العالم تمام مثل منتخب الأردن المتأهل للنهائيات المقبلة للمرة الأولى في تاريخ البطولة.