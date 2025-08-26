3 ضحايا لصديقة لامين يامال الجديدة

كتب – نور الدين ميفراني

ارتبط النجم الإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة، بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، ليدخل علاقة جديدة بعد عدة شائعات وأخبار تم تناقلها بشأن حياته العاطفية منذ نهائيات أمم أوروبا 2024.

ويبلغ لامين يامال من العمر 18 عامًا، فيما تبلغ نيكي نيكول 25 عامًا، وهي مغنية أرجنتينية شهيرة، ولها متابعيها وعشاقها حول العالم، وبارتباطها بالنجم الإسباني خلفت عدة ضحايا كان يامال على علاقة بهم سابقًا، أو تحدثت شائعات عن علاقته بهن أو لها خلافات معهن وأبرزهن:

أخبار ذات علاقة مقومات مذهلة.. 4 أشياء تجعل صديقة لامين يامال خطرا على جورجينا رودريغيز

الإسبانية أليكس باديلا

المؤثرة الإسبانية الشابة البالغة 18 عامًا، أليكس باديلا، كانت أولى علاقات لامين يامال التي ظهرت برفقته خلال نهائيات أمم أوروبا 2024، والتي توج المنتخب الإسباني بلقبها.

وبعد فترة انفصال قصيرة عادت العلاقة مرة أخرى وظهرا سويًا خلال حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر"، لكن الانفصال تم من جديد وسط شائعات الخيانة، وهو ما نفته مؤخرًا المؤثرة الشابة.

ومع ارتباطه بنيكي نيكول انتهى أي أمل لعودة جديدة مع أليكس باديلا.

الإسبانية فاتي فاسكيز

مضيفة الطيران السابقة والمؤثرة البالغة من العمر 30 عامًا، فاتي فاسكيز، ارتبط أيضًا اسمها بالنجم ذي الأصول المغربية لامين يامال، وظهرت صور لهما خلال لقاء بينهما في عطلة بإيطاليا.

ودافعت فاتي فاسكيز عن نفسها بعد ذلك بعد الهجوم الذي شنه جمهور برشلونة عليها لعلاقتها مع اللاعب، لتؤكد أنهما مجرد أصدقاء ولا يوجد بينهما أي ارتباط عاطفي.

واختفت المؤثرة الشابة من المشهد بعد ذلك، في ظل ارتباط اسم لامين يامال بنساء أخريات.

أخبار ذات علاقة موعد غرامي.. هل كذب لامين يامال وفاتي فاسكيز بشأن طبيعة علاقتهما؟

الفنانة الكوبية مالو تريفيغو

أدى ارتباط النجم لامين يامال بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول لإلغاء متابعته للفنانة الكوبية مالو تريفيغو، البالغة 22 عامًا، لعدم إغضاب حبيبته الجديدة.

وتوترت العلاقة بين نيكي نيكول ومالو تريفيغو بسبب علاقتهما بفنان الراب الشهير ترونو، حيث اتهمت الكوبية نظيرتها الأرجنتينية بإزعاج صديقها.

وكانت مالو تريفيغو قد علقت ساخرة على ارتباط يامال بنيكي نيكول، قائلة: "الآن عرفت لماذا ألغى متابعتي".