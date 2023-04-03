تيباس يرد على اتهامه بتقديم أدلة خاطئة ضد برشلونة للمدعي العام في قضية نيغريرا
رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، على اتهامه بتقديم أدلة خاطئة ضد برشلونة للمدعي العام في قضية نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق.
وعنونت صحيفة "La Vanguardia": "تيباس قدَّم أدلة كاذبة للادعاء لإدانة برشلونة"، موضحة أنه قام بمراسلة المدعي العام، إذ قام بتوريط الرئيسين السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.
وأوضحت الصحيفة: "تم العثور على وثيقة قديمة معنونة بـ(سري للغاية) في منزل جوسيب كونتريراس، الإداري السابق في برشلونة، مدون بها أسماء عدة أشخاص جاءوا كالآتي: (المحامي رومان، روسيل، جوسيب وماريا)، ومكتوب فيها لا تفتح إلا بعد وفاتي، حيث ادعى تيباس أنها أسماء إداريين في البارسا".
وأردف التقرير: "تيباس قال في بلاغه إن الورقة تعود إلى الثلاثي رومان غوميز بونتي مسؤول الخدمات القانونية في برشلونة سابقًا، وساندرو روسيل الرئيس الأسبق، وجوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق".
لكن الصحيفة أكدت أن التحقيقات أوضحت أن "الوثيقة كُتبت بين عامي 1980-1990 قبل علاقة البارسا بنيغريرا، وأنها تخص عائلة كونتريراس في حال وفاته، وأن المذكورين لا علاقة لهم بالنادي، بل هم: إيميليانو رومان محامي عائلة كونتريراس، ورامون روسيل محاسب شركته، وجوسيب ماريا مدير حساباته في أحد البنوك".
رد تيباس
من جهته، قال تيباس عبر موقع "تويتر": "أخبار صحيفة "La Vanguardia" خاطئة، والدليل موجود في الخبر ذاته، لكن الوثيقة ليست خاطئة".
وأضاف رئيس الليغا: "نحن لا نتهم أحدا، وكل شيء خاطئ، لكنهم يلعبون دور الضحية".