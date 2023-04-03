تيباس يرد على اتهامه بتقديم أدلة خاطئة ضد برشلونة للمدعي العام في قضية نيغريرا

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، على اتهامه بتقديم أدلة خاطئة ضد برشلونة للمدعي العام في قضية نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق.

وعنونت صحيفة "La Vanguardia": "تيباس قدَّم أدلة كاذبة للادعاء لإدانة برشلونة"، موضحة أنه قام بمراسلة المدعي العام، إذ قام بتوريط الرئيسين السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.

وأوضحت الصحيفة: "تم العثور على وثيقة قديمة معنونة بـ(سري للغاية) في منزل جوسيب كونتريراس، الإداري السابق في برشلونة، مدون بها أسماء عدة أشخاص جاءوا كالآتي: (المحامي رومان، روسيل، جوسيب وماريا)، ومكتوب فيها لا تفتح إلا بعد وفاتي، حيث ادعى تيباس أنها أسماء إداريين في البارسا".