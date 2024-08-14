تلقى جمهور نادي الهلال السعودي نبأ مفرحًا، بعدما كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق، عن جاهزية الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي لخوض نهائي كأس السوبر السعودي، السبت المقبل، أمام النصر أو التعاون.

ونجح "الزعيم" في التأهل للمباراة النهائية، بعدما تفوق على الأهلي، مساء الثلاثاء، بركلات الترجيح (4-1)، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وغاب عن المباراة مالكوم بسبب عدم اكتمال جاهزيته، إذ يواصل عملية التأهيل من أجل العودة للملاعب مرة أخرى، حيث خضع لعملية جراحية في الركبة عقب نهاية الموسم الماضي.

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وقال جيسوس في تصريحاته عقب مواجهة "الراقي": "كاليدو كوليبالي سيكون معنا في المباراة المقبلة، وكذلك مالكوم هناك أمور إيجابية عنه، لدينا حلول أكثر، وحظوظ أفضل في النهائي".

كما دافع جيسوس عن البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر للفريق، قائلًا: "هو انضم إلينا في الميركاتو الشتوي الماضي، وعندما بدأ الاندماج مع المجموعة تعرض لإصابة، لودي ظهر بالصورة المطلوبة خلال تجارب فترة الإعداد، وأمام الأهلي استطاع إيقاف رياض محرز، وإمكاناته الدفاعية مميزة، وبإمكانه إحداث الفارق، وراضٍ عن أدائه في المباراة هو وحمد اليامي على الجهة اليمنى".

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وتابع: "هدفنا الأول في هذه اللحظة هو الاستشفاء والتعافي من الجهد المبذول ضد الأهلي الذي أرهقنا كثيرًا، ويمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين في كافة المراكز، ولكننا نجحنا في حسم الأمور بركلات الترجيح".

وأشار: "لم نتأهل للمباراة النهائية عن طريق الحظ، بل بالعمل الجيد وامتلاك حارس كبير مثل ياسين بونو الذي استطاع أن يرجح كفتنا بشكل واضح، ونسعى لمواصلة العمل من أجل الاحتفاظ باللقب".