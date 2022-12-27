هل يحصل ميسي على "الكرة الذهبية السوبر"؟

وطالبت الصحيفة بضرورة منح فرانس فوتبول الكرة الذهبية السوبر مرة أخرى من أجل ليونيل ميسي البالغ 35 سنة الذي ترك أرقامًا سيكون من المستحيل على أي لاعب أن يعادلها على الأقل.

وتجدر الإشارة إلى أن فرانس فوتبول منحت أيضًا كرة ذهبية شرفية لكلٍّ من الراحل الأرجنتيني دييغو ارموندو مارادونا في 1995 والأسطورة البرازيلي بيليه سنة 2014 لكونهما لم يتوجا بالكرة الذهبية سابقًا بسبب اقتصار منحها للاعبين الأوروبيين فقط من 1956 إلى 1994.