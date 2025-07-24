رسمياً.. لامين يامال يحصد جائزة مرموقة

حصد لامين يامال، نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة لكرة القدم، جائزة مرموقة بعد موسم رائع خاضه مع الفريق الكتالوني.

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وفاز اللاعب صاحب الـ 18 عاماً بجائزة Los 100 de MARCA، التي تتعلق بأفضل لاعب في الموسم، والمقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية.

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وتم منح الجائزة لصالح يامال من جانب لجنة التحكيم التي تضم 133 عضواً، من بينهم بعض الصحفيين في ماركا، بجانب مراسلين من وسائل إعلام إسبانية وأيضاً وسائل إعلام دولية.

وأسهم يامال في تحقيق الثلاثية المحلية مع برشلونة، بعد أن توج بلقب الدوري الإسباني بجانب كأس الملك وأيضاً كأس السوبر المحلي.

وقاد النجم الواعد منتخب إسبانيا لوصافة دوري الأمم الأوروبية، قبل الخسارة أمام البرتغال بركلات الترجيح.

وجدد نجم برشلونة عقده، أخيراً، حتى صيف 2031، بعد جلسات تفاوضية مع خوان لابورتا رئيس النادي في الفترة الأخيرة.

وحصل يامال على القميص رقم 10 مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، وهو القميص نفسه الذي ارتداه من قبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والراحل دييغو أرماندو مارادونا، والبرازيلي رونالدينيو.