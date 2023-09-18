نيمار يدفع لاعب نافباخور ويسدد الكرة عليه (فيديو)

بدا النجم البرازيلي نيمار غاضبا خلال مباراة الهلال مع ضيفه نافباخور، في دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وعبر نيمار عن غضبه على أحد لاعبي نافباخور، حيث دفعه بيديه ثم سدد الكرة عليه.

ولم يتردد حكم المباراة في إشهار البطاقة الصفراء في وجه نيمار في الدقيقة 60 بسبب هذا التصرف.

وقبل ذلك حدث التحام قوي بين نيمار وإبروربك إسلاموف، حيث بدا اللاعب البرازيلي غاضبا من تدخل إسلاموف.