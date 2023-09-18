نيمار يدفع لاعب نافباخور ويسدد الكرة عليه (فيديو)
بدا النجم البرازيلي نيمار غاضبا خلال مباراة الهلال مع ضيفه نافباخور، في دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.
وعبر نيمار عن غضبه على أحد لاعبي نافباخور، حيث دفعه بيديه ثم سدد الكرة عليه.
ولم يتردد حكم المباراة في إشهار البطاقة الصفراء في وجه نيمار في الدقيقة 60 بسبب هذا التصرف.
وقبل ذلك حدث التحام قوي بين نيمار وإبروربك إسلاموف، حيث بدا اللاعب البرازيلي غاضبا من تدخل إسلاموف.
ويتأخر الهلال 0/1 على استاد الملك فهد الدولي أمام نافباخو، وسجل توما تاباتادزي الهدف في الدقيقة 52.
وجاء الهدف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تاباتادزي تمريرة من أبروربك إسلاموف.
ويشارك الحارس محمد العويس في التشكيلة الأساسية للهلال، وعلى مستوى الأجانب يلعب نيمار إلى جانب روبن نيفيز وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم دي أوليفيرا وميشيل دي أوليفيرا.
وهذه ثاني مشاركة لنيمار مع الهلال، حيث صنع هدفا في ظهوره الأول مع الهلال عندما شارك بديلًا في الفوز 6/1 على الرياض في الدوري السعودي، يوم الجمعة.
وإلى جانب الهلال ونافباخور، تضم المجموعة الرابعة مومباي سيتي الهندي ونساجي مازاندران الإيراني.