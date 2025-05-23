اعتقال الراقصة البرازيلية التي وجهت اتهامات خطيرة لنيمار (صور)

يبدو أن نيمار جونيور قد حقق "انتصارًا معنويًا"، بعد أن تم اعتقال الراقصة البرازيلية التي اتهمته بعلاقة غير شرعية في مارس الماضي.

قبل عدة أشهر، ورد أن نجم نادي سانتوس تعرض لاتهامات بالخيانة الزوجية بناءً على تقرير نشره موقع برازيلي يدعى "ليو دياس".

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إلا أن الصحفي المسؤول عن التقرير تراجع عن تصريحاته وقدم اعتذارًا علنيًا للاعب وشريكته بعد أن تبين عدم وجود أدلة تدعم الاتهامات.

لكن إحدى الحاضرات في الحفلة الصاخبة التي يُقال إن نيمار استضافها، والتي حضرها أكثر من 20 راقصة، خرجت على وسائل التواصل الاجتماعي لتدعي أنها شاركت في علاقة مع أغنى رياضي في البرازيل.

نيرايارا ماسيدو، المعروفة أيضًا باسم آني أواودا، كشفت تفاصيل مشاركتها في الحفلة، فقد تم توظيفها للترفيه عن الضيوف مقابل 20,000 ريال برازيلي.

وأكدت آني أن علاقتها مع نيمار كانت مهنية فقط، ولا توجد أي نية لديها للتدخل في علاقة نيمار مع برونا بيانكاردي أو الاستيلاء على مكانتها.

وأخيرًا، تم اعتقال آني أواودا في مدينة موجي داس كروز بولاية ساو باولو، بتهمة الانخراط في شبكة تزوير وبيع مستحضرات تجميل وعطور مغشوشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لتقارير صحيفة (uole sporte) البرازيلية، تم اعتقال امرأتين أخريين مؤقتًا في مدينتي موجي وبيريتبا ميريم، وتم ضبط مستحضرات تجميل من علامات تجارية معروفة، بالإضافة إلى سيارة أودي Q3 تقدر قيمتها بنحو 150,000 ريال برازيلي.

كما أثارت المعاملات المالية للنساء المشتبه بهن الشكوك، فقد تحركت إحداهن بأكثر من 1.2 مليون ريال برازيلي، فيما تحركت الأخريات بمبالغ 600,000 و300,000 ريال على التوالي.

هذا التطور يأتي بعد سلسلة من الفضائح التي رافقت نيمار أخيرًا، والتي شملت اتهامات متكررة بالخيانة وحفلات سرية، لكن معظمها تم نفيه أو سحب الاتهامات المتعلقة به بسبب نقص الأدلة.