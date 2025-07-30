الأهلي السعودي يضع شرطا مهما لرحيل نجم الفريق

يقترب لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه من مغادرة النادي الأهلي السعودي، بعد تنافس عدد كبير من الأندية الأوروبية لضمه، ورغبة اللاعب في الرحيل والانضمام إلى نادٍ أوروبي كبير هذا الصيف.

وارتبط اسم كيسيه خلال الأيام القليلة الماضية بكبار الأندية الأوروبية مثل ميلان، ويوفنتوس، وفيورنتينا، وليدز يونايتد الإنجليزي الذي يسعى أيضاً للتعاقد مع اللاعب.

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وبحسب تقرير صحيفة "Sport" الكتالونية، فإن راتب الإيفواري المرتفع في السعودية لا يزال يُشكل تحديًا أمام رحيله في الوقت الحالي، إذ يحصل على راتب سنوي صافي يبلغ 14 مليون دولار، وهو مبلغ مرتفع للغاية أوقف العديد من الأندية الأوروبية.

وأوضح التقرير أن عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز تواصلت معه كيسيه بالفعل، بما في ذلك توتنهام، كما تواصل أيضاً بشكتاش التركي مع اللاعب، الذي لم يتبق له سوى عام واحد في عقده.

لكن وفقاً لمعلومات الصحيفة، فإن إدارة النادي السعودي وضعت شرطًا حاسمًا لرحيل النجم الإيفواري وهو التنازل عن جزء من مستحقاته المالية، حتى يتمكن من إنهاء عقده والرحيل في الميركاتو الحالي.

وأبدى كيسيه استعداده بالفعل لقبول هذا الشرط، مدركًا أن مستقبله الرياضي يعتمد على عودته العاجلة إلى دوري أكثر تنافسية.

وخاض كيسيه بقميص الأهلي، 77 مباراة، مسجلًا خلالهما 14 هدفًا وصنع 9 أهداف آخرين، كما توج مع فريقه تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله، بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى في تاريخه.