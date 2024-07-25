أكدت تقارير إخبارية مصرية أن نادي بيراميدز متصدر الدوري المصري الممتاز دخل بقوة على خط المنافسة من أجل ضم الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب خط وسط فيرنكفاروش المجري.

وقال الإعلامي المصري بقنوات "أون تايم سبورن" إبراهيم عبد الجواد، أن بيراميدز، بدأ في مزاحمة الأهلي على ضم محمد علي بن رمضان، من فيرينكفاروس المجري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لعبد الجواد، فإن إدارة نادي بيراميدز رفعت في المقابل المادي المعروض من أجل الظفر بتوقيع بن رمضان (25 عاما) وتجاوزت العرض الذي قدمه النادي الأهلي والمقدر بما يناهز 2 مليون دولار حسبما كشفته تقارير صحفية مجرية.

وأضاف: "نادي بيراميدز تواصل مع مسؤولي نادي فيرنكفاروش بطل المجر وأصبح يعتمد الرفع في العرض المالي مقارنة بما قدمه الأهلي وذلك من أجل الفوز بتوقيع اللاعب الدولي التونسي".

وقال عبد الجواد: "بيراميدز يزاحم الأهلي داخليا على عمر الساعي من الإسماعيلي وخارجيا على محمد علي بن رمضان من بطل المجر فيرنكفاروش".

وانتقل محمد على بن رمضان في صائفة 2023 إلى فيرنكفاروش المجري قادما من الترجي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات، وفي أول موسم ساهم في تتويجه بلقب الدوري الممتاز.