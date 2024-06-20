ليس كاسترو.. تغيير في الجهاز الفني للنصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن وجود تغيير في الجهاز الفني لنادي النصر السعودي بقيادة لويس كاسترو برحيل مساعده جواو برناندو.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية فإنه تم اختيار جواو برناندو لتولي مسؤولية فريق "بورتو B".

وسيعود بذلك برناندو إلى النادي البرتغالي بعد 5 سنوات قضاها مدربًا مساعدًا للويس كاسترو، كان أخرها العمل في النصر السعودي.

ولم يكشف نادي النصر أو كاسترو عن اختيار بديل للمدرب جواو برناندو في الموسم المقبل.