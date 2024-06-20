ليس كاسترو.. تغيير في الجهاز الفني للنصر السعودي
كشفت تقارير صحفية عن وجود تغيير في الجهاز الفني لنادي النصر السعودي بقيادة لويس كاسترو برحيل مساعده جواو برناندو.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية فإنه تم اختيار جواو برناندو لتولي مسؤولية فريق "بورتو B".
وسيعود بذلك برناندو إلى النادي البرتغالي بعد 5 سنوات قضاها مدربًا مساعدًا للويس كاسترو، كان أخرها العمل في النصر السعودي.
ولم يكشف نادي النصر أو كاسترو عن اختيار بديل للمدرب جواو برناندو في الموسم المقبل.
ويعتزم نادي النصر السعودي إقامة معسكره الصيفي في البرتغال.
كما يسعى النصر لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية في الصيف الجاري، بعدما احتل وصافة الدوري، خلال الموسم المنصرم.
يُذكر أن الهلال تفوق على النصر هذا الموسم، وسيطر على المشهد المحلي بعد الظفر بألقاب دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، وعلى الصعيد القاري، ودع الفريق النصراوي أيضًا منافسات بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي.