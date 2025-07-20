رغم وجود محمد صلاح.. داروين نونيز يغري الهلال بـ"هاتريك" رائع

قدَّم داروين نونيز رسالةً واضحةً لنادي الهلال السعودي، الذي يراقبه عن كثب، بتسجيله "هاتريكاً خيالياً" في مباراة ودية سرية خلف الأبواب المغلقة، بين ليفربول وستوك سيتي.

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اللاعب الأوروغواياني، ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي، سجل "هاتريك"، ضمن استعدادات ليفربول للموسم الجديد، حيث فاز الريد على ستوك سيتي 0/5.

في مواجهة ودية ضد ستوك سيتي على ملعب مركز تدريب أكسا، سيطر ليفربول بسهولة لينهي الشوط الأول متقدمًا بأربعة أهدافٍ نظيفة، كان أبرزها ثلاثية نونيز، إضافةً إلى هدفٍ للنجم الصاعد ريو نغوموها (16 عامًا).

ولم يكتفِ "الريدز" بهذا الأداء القوي، حيث شهدت التشكيلة مشاركةً لافتةً للاعب الجديد فلوريان فيرتز، الذي دخل الملعب قبل الاستراحة في أولى خطواته لتأقلم مع الحياة الكروية في ميرسيسايد بعد انتقاله القياسي من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه إسترليني.

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تشكيلة قوية وتألق متواصل

ضمت التشكيلة الأساسية أسماءً ثقيلةً، مثل: القائد فيرجيل فان دايك، ومحمد صلاح، وآندي روبرتسون، ودومينيك زوبوسزلاي، بينما أضاف البديل فيديريكو كييزا هدفًا خامسًا في الشوط الثاني، ليُسدل الستارة على المباراة بنتيجة 5-0.

ومن اللافت أيضًا مشاركة الحراس الجدد جيورجي مامارداشفيلي (أساسيًا)، والظهيرين جيريمي فريمبونغ، وميلوس كيركيز (بديلين)، في إطار تعزيزات ليفربول الصيفية التي تجاوزت قيمتها 170 مليون جنيه إسترليني.

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هاتريك قد يقلب الأوضاع

رغم تسجيله 40 هدفًا في 143 مباراة مع ليفربول منذ انتقاله، إلا أن مسيرة نونيز كانت مليئةً بالتقلبات، حيث ظلّ، غالبًا، خيارًا بديلًا في عهد آرني سلوت.

وتفاقمت الشكوك حول مستقبله بعد موسم مخيبٍ سجل فيه 7 أهداف فقط في 47 مباراة، ما دفعه لفقدان ثقة جزء كبير من الجماهير.

لكن "الهاتريك" الأخير قد يكون بمثابة ورقة ضغط جديدة للاعب، سواءً لاستعادة مكانته تحت قيادة سلوت، أو لتعزيز موقفه التفاوضي مع الهلال السعودي.