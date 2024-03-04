ماذا قال جيسوس قبل مباراة الهلال والاتحاد؟
علّق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال على مواجهة الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
ويستضيف الهلال على ملعبه المملكة أرينا، غدًا الثلاثاء، منافسه الاتحاد بعد أيام من فوز الزعيم على العميد 3/1 في الدوري السعودي، على الملعب ذاته.
وقال جيسوس في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "مواجهة الاتحاد ستكون مختلفة عن مواجهة الدوري السعودي (يوم الجمعة الماضي)، البطولة مختلفة، كما أن المباراة لن تكون حاسمة، هناك مباراة إياب، يجب أن يكون لدينا الثقة والهدوء والاحترام لمنافسنا".
وعن اللاعبين الأجانب الخمسة الذين سيتم الاعتماد عليهم أمام الاتحاد قال المدرب البرتغالي: "في تدريب، اليوم الإثنين، سيتحدد الخماسي الأجنبي، لا بد أن نعرف جاهزية كل لاعب واسترجاعه بالشكل الكافي".
وتابع: "لدينا إستراتيجيات خاصة لكل مباراة، وفي بعضها نختار طريقة معينة، ونملك لاعبين بجودة عالية، ويساعدون أي مدرب في تطبيق التكتيك والابتكار، من خلال إمكاناتهم الفردية، التي تعزز العمل الجماعي".
وبشأن جاهزية الحارس البديل محمد العويس قال جيسوس: "محمد العويس عاد للتدريبات مجددًا، هو جاهز للمشاركة معنا، وسيكون ضمن القائمة التي ستدخل المعسكر، لكن مشاركته أساسيًا لم تحدد، والعويس يحظى بثقتي وثقة زملائه اللاعبين في حال قررت إشراكه في المباراة".
من جهته قال صالح الشهري لاعب الهلال: "نعلم مدى أهمية المباراة التي نخوضها مع فريق واجهناه منذ أيام قليلة، والظروف مختلفة كونها مباراة إقصائية، ونتمنى أن نخرج بنتيجة إيجابية قبل الإياب".
وأضاف الشهري: "جميعنا تحت رهن إشارة المدرب، وقبل المباراة الأخيرة اجتمعت بالمدرب وأوضح لي بعض النقاط الفنية، والتي حدثت خلال مجريات المباراة".
وتابع: "وصلنا في الهلال إلى مراحل فنية متقدمة تجعل أي لاعب باستطاعته تعويض غياب زميله، وتحفيزنا لبعضنا هو سبب نجاحنا".
وختم الشهري: "الشغف مستمر لدينا، وذلك بسبب تحفير المدرب لنا، بوضع الأرقام القياسية والإنجازات دائمًا أمامنا".
ويعود آخر فوز للاتحاد على الهلال في مختلف المسابقات إلى أبريل 2021 عندما فاز العميد 2/0 في الدوري السعودي.
ومنذ ذلك الحين فاز الهلال 7 مرات وتعادلا مرة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، في 12 مارس، على ملعب الجوهرة المشعة.
وسبق أن أطاح الهلال بالاتحاد من ربع نهائي دوري أبطال آسيا في آخر مواجهة بينهما في المسابقة، العام 2019، والذي انتهى بتتويج اله===ب.