ماذا قال جيسوس قبل مباراة الهلال والاتحاد؟

علّق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال على مواجهة الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الهلال على ملعبه المملكة أرينا، غدًا الثلاثاء، منافسه الاتحاد بعد أيام من فوز الزعيم على العميد 3/1 في الدوري السعودي، على الملعب ذاته.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "مواجهة الاتحاد ستكون مختلفة عن مواجهة الدوري السعودي (يوم الجمعة الماضي)، البطولة مختلفة، كما أن المباراة لن تكون حاسمة، هناك مباراة إياب، يجب أن يكون لدينا الثقة والهدوء والاحترام لمنافسنا".

وعن اللاعبين الأجانب الخمسة الذين سيتم الاعتماد عليهم أمام الاتحاد قال المدرب البرتغالي: "في تدريب، اليوم الإثنين، سيتحدد الخماسي الأجنبي، لا بد أن نعرف جاهزية كل لاعب واسترجاعه بالشكل الكافي".