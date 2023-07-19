بيكهام: حفل تقديم ميسي حقق 3.5 مليار مشاهدة (فيديو)

قال ديفيد بيكهام، رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي وأحد ملاكه، إن حفل تقديم الأسطورة ليونيل ميسي لاعبا للفريق حقق 3.5 مليار مشاهدة.

وأقامت إدارة نادي إنتر ميامي حفلاً ضخما لاستقبال ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس، استمر لحوالي ساعة بعد تأجيله لمدة ساعة ونصف بسبب عاصفة جوية اجتاحت على إثرها الأمطار ملعب لوكهارت DRV PNK في مدينة فلوريدا.

ووافق ليونيل ميسي على توقيع عقد مدته عامان مع إنتر ميامي ينتهي في يونيو 2025.

وخاض ميسي، يوم الثلاثاء، جلسة تدريبية كاملة برفقة زملائه في صفوف إنتر ميامي.

وقال بيكهام في تصريحات تلفزيونية: "كرة القدم أكبر رياضة في العالم، وتابع الجمهور بشكل كبير حفل تقديم ميسي لاعبا لإنتر ميامي، والأرقام وصلت إلى 3.5 مليار مشاهدة. هذا شيء ضخم جدا".