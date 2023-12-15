جيسوس عن استبعاد سلمان الفرج: قرار انضباطي

أثار جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الجدل بشأن حديث عن استبعاد سلمان الفرج، لاعب الفريق، من مواجهة الوحدة، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في الدوري السعودي.

وأثار استبعاد الفرج من القائمة التساؤلات، فقد ألمح جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن استبعاد اللاعب جاء لأسباب انضباطية.

وقال جيسوس: "سلمان الفرج قام بتصرف لم يعجبني إطلاقا لا أود الإفصاح عنه، لذلك قررت استبعاده من المباراة كقرار انضباطي".

وأضاف: "سلمان لاعب مميز وكبير ولكن الهلال هو الأهم، في النادي سنحل المواضيع الانضباطية".