جيسوس عن استبعاد سلمان الفرج: قرار انضباطي
أثار جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الجدل بشأن حديث عن استبعاد سلمان الفرج، لاعب الفريق، من مواجهة الوحدة، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في الدوري السعودي.
وأثار استبعاد الفرج من القائمة التساؤلات، فقد ألمح جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن استبعاد اللاعب جاء لأسباب انضباطية.
وقال جيسوس: "سلمان الفرج قام بتصرف لم يعجبني إطلاقا لا أود الإفصاح عنه، لذلك قررت استبعاده من المباراة كقرار انضباطي".
وأضاف: "سلمان لاعب مميز وكبير ولكن الهلال هو الأهم، في النادي سنحل المواضيع الانضباطية".
وعزز الهلال صدارته للدوري السعودي للمحترفين بفوزه 2-صفر على ضيفه الوحدة في الجولة 17 من المسابقة.
وتمكن الهلال من الفوز في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض بفضل هدفي سعود عبد الحميد وألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين 20 و80 من زمن المباراة على الترتيب.
وتمكن الهلال من تمديد سلسلة انتصاراته في جميع المسابقات إلى 18 فوزا متتاليا، حسبما أكد النادي السعودي عبر حسابه على منصة "إكس"، وهو الفوز العاشر في الدوري.
ولم يخسر الفريق في آخر 26 مباراة له على التوالي.
ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف الذي لعب مباراة أقل، بينما توقف رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز التاسع.