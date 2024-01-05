رغم الغيابات المؤثرة.. دفاع ريال مدريد يحقق سجلا تاريخيا

نشرت صحيفة "ماركا" تقريرا تحدثت فيه عن الصلابة الدفاعية لريال مدريد الموسم الحالي.

وتلقت شباك ريال مدريد 11 هدفا فقط في 19 مباراة في الدوري الإسباني، أي ما يزيد قليلا على 0.5 هدف في المباراة الواحدة، في حين سجل لاعبوه 40 هدفا.

وريال مدريد صاحب أقوى خط دفاعي في الليغا هذا الموسم وثاني أقوى هجوم بعد جيرونا الذي سجل لاعبوه 46 هدفا.

ووفقا للصحيفة، فإن ريال مدريد لا يعيش على الأهداف وحدها، على الرغم من أهداف جود بيلينغهام الـ17 التي عادة ما تتصدر عناوين الصحف.