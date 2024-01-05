رغم الغيابات المؤثرة.. دفاع ريال مدريد يحقق سجلا تاريخيا
نشرت صحيفة "ماركا" تقريرا تحدثت فيه عن الصلابة الدفاعية لريال مدريد الموسم الحالي.
وتلقت شباك ريال مدريد 11 هدفا فقط في 19 مباراة في الدوري الإسباني، أي ما يزيد قليلا على 0.5 هدف في المباراة الواحدة، في حين سجل لاعبوه 40 هدفا.
وريال مدريد صاحب أقوى خط دفاعي في الليغا هذا الموسم وثاني أقوى هجوم بعد جيرونا الذي سجل لاعبوه 46 هدفا.
ووفقا للصحيفة، فإن ريال مدريد لا يعيش على الأهداف وحدها، على الرغم من أهداف جود بيلينغهام الـ17 التي عادة ما تتصدر عناوين الصحف.
وأشارت إلى أن ريال مدريد تلقى 11 هدفا في 19 مباراة موسم 1961/1962 رغم أن البطولة في ذلك الوقت كانت تتكون من 30 جولة، وكان الدور الأول ينتهي بعد 15 جولة، وانتهى الأمر بتتويج ريال مدريد بطلا لليغا بقيادة دي ستيفانو، خينتو، بوشكاش.
إنتر ونيس في المقدمة
وأوضحت "ماركا" أن أداء الخط الدفاعي لريال مدريد يتجاوز الحدود، ففي الدوريات الأوروبية العشرة الكبرى، يوجد فريقان فقط يقدمان أرقامًا أفضل من الميرنغي في هذه المرحلة من الموسم.
والفريقان هما إنتر ميلان، الذي تلقت شباكه 8 أهداف فقط، ونيس، الذي تلقى 9 أهداف.
في حين تلقى يوفنتوس نفس عدد الأهداف التي تلقاها ريال مدريد (11 هدفا)، وخلفه باير ليفركوزن (12 هدفا)، ثم باريس سان جيرمان (14 هدفا)، ثم بايرن ميونخ (15 هدفا)، ثم ليفربول (18 هدفا).
في المقابل تلقى كل من برشلونة، بطل الليغا الموسم الماضي، ومانشستر سيتي بطل الثلاثية، 21 هدفًا، أي أكثر بـ 10 أهداف من ريال مدريد.
وجاءت أرقام ريال مدريد الدفاعية دون العمود الفقري في موسمه الرائع 2021/2022.
وكان كورتوا حينها حارس المرمى وكان ميليتاو وألابا ثنائي قلب الدفاع، وبالكاد شارك كورتوا وميليتاو هذا الموسم؛ بعد تعرضهما لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وبعدها بأسابيع تعرض ألابا للإصابة ذاتها.
كما لم يسلم الظهيران الأساسيان داني كارفاخال وفيرلاند ميندي من الإصابات وغابا عدة مباريات.
وسمحت المشاكل الدفاعية أيضًا بالتقدم الكبير لأنطونيو روديغر، الذي سجل هدف الفوز على ريال مايوركا قبل أيام.