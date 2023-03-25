الفيفا يصدم الأهلي السعودي بسبب دانكلير بيريرا

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قراره القاضي بمنع النادي الأهلي من التسجيل لفترتين متتاليتين، لعدم تسديد مستحقات الجامايكي لويس جرابان، مهاجم الفريق السابق، والتي تبلغ نحو 4.5 مليون ريال، مع تثبيت عقوبة المنع حتى في حال السداد.

وذكرت تقارير صحفية أن الأهلي يرغب في الاستئناف إلى محكمة التحكيم، لكسب التدابير الوقتية ورفع المنع لفترة مؤقتة من أجل تسجيلهم، إضافة إلى عقد العديد من التعاقدات الأجنبية لحين الحكم النهائي في القضية من "كاس".

ولعب دانكلير في صفوف الأهلي، خلال الفترة بين يوليو 2021 ويوليو 2022، حيث غادر النادي السعودي بعد الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول دوري يلو برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الحزم المتصدر.