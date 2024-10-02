سبب وجود رونالدو في عيادة النصر السعودي

تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، في العيادة الطبية لفريقه، مساء يوم الأربعاء، وقبيل مواجهة العروبة.

ويستعد النصر لمواجهة العروبة مساء السبت المقبل في الجولة السادسة من مباريات الدوري بملعب الأول بارك، بعد الفوز على الريان بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل رونالدو هدفاً، ليقود النصر لفوزه الأول في مباريات منطقة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بتغلبه 2-1 على ضيفه الريان القطري يوم الاثنين الماضي.

أخبار ذات علاقة احتفال رونالدو يظهر في الدوري الأرجنتيني (فيديو)

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن العيادة الطبية تشهد وُجود الأسطورة كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان بعد تعرض اللاعبين للإصابة.

وقالت الصحيفة إن الإصابة هي عبارة عن شد عضلي تعرض له رونالدو وسيماكان بعد نهاية مباراة الريان.

ولم تكشف الصحيفة عن موقف الثنائي، من المشاركة في مباراة العروبة، ولكن من الممكن أن يشاركا بشكل طبيعي، خاصة وأن الإصابة ليست بالقوية.

وقبل مباراة العروبة، يحتل نادي النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة.