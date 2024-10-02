"حزب الله" يعلن استهداف دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه في مارون الراس جنوب لبنان

logo
رياضة

سبب وجود رونالدو في عيادة النصر السعودي

سبب وجود رونالدو في عيادة النصر السعودي
رونالدو
إرم نيوز
إرم نيوز
02 أكتوبر 2024، 8:25 م

تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، في العيادة الطبية لفريقه، مساء يوم الأربعاء، وقبيل مواجهة العروبة.

ويستعد النصر لمواجهة العروبة مساء السبت المقبل في الجولة السادسة من مباريات الدوري بملعب الأول بارك، بعد الفوز على الريان بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل رونالدو هدفاً، ليقود النصر لفوزه الأول في مباريات منطقة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بتغلبه 2-1 على ضيفه الريان القطري يوم الاثنين الماضي.

أخبار ذات علاقة

احتفال رونالدو يظهر في الدوري الأرجنتيني (فيديو)

 

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن العيادة الطبية تشهد وُجود الأسطورة كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان بعد تعرض اللاعبين للإصابة.

وقالت الصحيفة إن الإصابة هي عبارة عن شد عضلي تعرض له رونالدو وسيماكان بعد نهاية مباراة الريان.

ولم تكشف الصحيفة عن موقف الثنائي، من المشاركة في مباراة العروبة، ولكن من الممكن أن يشاركا بشكل طبيعي، خاصة وأن الإصابة ليست بالقوية.

وقبل مباراة العروبة، يحتل نادي النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC