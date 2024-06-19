جماهير التشيك تستفز رونالدو بترديد اسم ميسي (فيديو)
قامت جماهير التشكيك، باستفزاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبيل انطلاق مباراة المنتخبين في يورو 2024.
ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده أمام التشيك، في أول مباراة للفريقين ببطولة يورو 2024.
وقبيل انطلاق المباراة، قامت جماهير التشيك باستفزاز رونالدو، عن طريق الهتاف باسم ليونيل ميسي، الخصم التاريخي لكريستيانو رونالدو.
وجاء رونالدو على رأس التشكيلة الأساسية لمنتخب البرتغال في مواجهة التشيك، قبل مباراتهما بالمجموعة السادسة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 يوم الثلاثاء بملعب لايبزيغ.
وسجل فرانسيسكو كونسيساو هدفا في الوقت القاتل ليقود البرتغال للفوز 2-1 على التشيك في مستهل مشوار الفريقين ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد إلغاء هدف سجله ديوغو جوتا في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي.