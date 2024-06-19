جماهير التشيك تستفز رونالدو بترديد اسم ميسي (فيديو)

قامت جماهير التشكيك، باستفزاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبيل انطلاق مباراة المنتخبين في يورو 2024.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده أمام التشيك، في أول مباراة للفريقين ببطولة يورو 2024.

وقبيل انطلاق المباراة، قامت جماهير التشيك باستفزاز رونالدو، عن طريق الهتاف باسم ليونيل ميسي، الخصم التاريخي لكريستيانو رونالدو.