صراع رباعي على خطف موهبة الهلال السعودي

أصبح معاذ فقيهي ظهير أيسر الهلال السعودي هدفًا لبعض أندية المملكة، في الموسم المقبل، في ظل غموض موقفه مع ناديه.

ولعب "فقيهي"، صاحب الـ 22 عامًا، مع التعاون السعودي على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي.

وقدم الظهير الأيسر الموهوب مستويات طيبة مع التعاون خلال 27 مباراة شارك بها في الموسم الماضي خلال تجربة الإعارة.

وشارك "فقيهي" مع منتخب السعودية لأول مرة خلال مباراة باكستان، يوم 16 نوفمبر الماضي، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2027.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن تلقي اللاعب 4 عروضًا للرحيل عن الهلال وشراء عقده مع الفريق عقب نهاية إعارته للتعاون.

وأبدى نادي الاتحاد رغبته بضم اللاعب لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب نجح في الانضمام للمنتخب السعودي.

ويرغب نادي نيوم في دوري يلو بالتعاقد مع اللاعب، وأرسل عرضًا رسميًا للفوز بخدماته.

وتلقى الهلال استفسارًا من جانب مسؤولي الأهلي، وأيضاً نادي القادسية، بشأن معاذ فقيهي حول إمكانية التعاقد معه، وسيرسل الناديان عروضًا رسمية للهلال خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الصحيفة السعودية أن إدارة الهلال رحبت برحيل اللاعب الواعد، ومنحت اللاعب حرية الاختيار بين العروض المقدمة إليه.

‎وينتظم اللاعب، حاليًا، في تدريبات الهلال عقب نهاية تجربة إعارته إلى نادي التعاون، ولكن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس وافق على رحيل اللاعب نهائيًا في الموسم الجديد.