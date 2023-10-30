ماذا دار في اجتماع الـ5 دقائق بين لابورتا وتشافي بعد خسارة الكلاسيكو؟
كشفت صحيفة "سبورت" عن اجتماع مصغر وسريع جمع بين تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، وخوان لابورتا، رئيس النادي، عقب خسارة الفريق في كلاسيكو الدوري الإسباني أمام ريال مدريد.
فاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف ليحسم الكلاسيكو الأول في الموسم لصالحه.
الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة الـ 28 ليعزز صدارته في جدول الترتيب ويوسع الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط.
وكان برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير، قال إن "لابورتا عقد جلسة مع تشافي مدتها أكثر من ساعة عقب مباراة الكلاسيكو، وكان حديثه معه عن خسارة المباراة أمام ريال مدريد جديًا جدًا".
بينما قالت "سبورت"، اليوم الإثنين: "بعد الكلاسيكو، التقى تشافي وخوان لابورتا لمدة 5 دقائق في لقاء هادئ للغاية شارك فيه أشخاص آخرون، تحدثوا عن المباراة وأيضًا عن رحلة لابورتا إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية".
وأضاف التقرير: "الثنائي التقيا في غرفة الطعام حيث كان ديكو ورافا يوستي وإنريك ماسيب وأليخاندرو إيتشيفاريا حاضرين، تحدثوا عن المباراة وسيطرة برشلونة لمدة 60 دقيقة، لكن دون أي نوع من التوتر أو التوبيخ".
وتابع التقرير: "على الرغم من الخسارة، فإن الثقة في تشافي والفريق لا تزال مطلقة، في مجلس الإدارة والإدارة الرياضية، يعتقدون بقوة أنه يمكن تعويض التأخر في جدول الترتيب؛ لأن هناك الكثير من المباريات المتبقية في الدوري".
وأوضحت الصحيفة، أنه "في الساعات الأخيرة، ظهرت معلومات تتحدث عن اجتماع طويل وجاد بين شافي ولابورتا بعد الكلاسيكو، ولكن وفقًا لمصادر من غرفة الملابس، فإن الاجتماع بينهما لم يكن طويلًا ولا جادًا. بل كان عفويًا ومر بسلام".