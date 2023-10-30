ماذا دار في اجتماع الـ5 دقائق بين لابورتا وتشافي بعد خسارة الكلاسيكو؟

كشفت صحيفة "سبورت" عن اجتماع مصغر وسريع جمع بين تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، وخوان لابورتا، رئيس النادي، عقب خسارة الفريق في كلاسيكو الدوري الإسباني أمام ريال مدريد.

فاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف ليحسم الكلاسيكو الأول في الموسم لصالحه.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة الـ 28 ليعزز صدارته في جدول الترتيب ويوسع الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط.

وكان برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير، قال إن "لابورتا عقد جلسة مع تشافي مدتها أكثر من ساعة عقب مباراة الكلاسيكو، وكان حديثه معه عن خسارة المباراة أمام ريال مدريد جديًا جدًا".